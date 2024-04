Sony présente ses nouveaux TV BRAVIA, plus lumineux et avec un son plus enveloppant

Dans le cadre de la nouvelle gamme BRAVIA, Sony lance plusieurs modèles de téléviseurs sur trois séries, les BRAVIA 9 représentant le sommet de sa gamme avec des pics de luminance élevés, des noirs profonds, un contraste absolu et des couleurs encore plus réalistes. De plus, les nouveaux produits audio BRAVIA Theatre permettent de profiter pleinement et simplement d’une expérience cinéma complète à la maison.

Ces nouveaux produits BRAVIA améliorent encore la sensation réaliste des contenus cinématographiques et offrent une qualité visuelle et sonore remarquable à la maison, afin de savourer les films en retrouvant l’essentiel de la magie du grand écran, explique Sony. En réunissant téléviseurs, barres de son et autres technologies d’audio domestique sous la même marque, Sony offre aux utilisateurs une destination unique pour profiter d’une expérience cinématographique ultime, avec une qualité d’image époustouflante et un son enveloppant, conformes aux intentions du cinéaste. Les fonctions et le design des TV BRAVIA et des produits audio BRAVIA Theatre s’harmonisent encore plus, afin de faciliter le choix de l’utilisateur et la création d’un système de divertissement à domicile complet pour une expérience cinématographique unique.

La gamme de nouveaux téléviseurs profite d’une qualité d’image nettement améliorée avec une luminosité élevée, des couleurs en relief, plus de détails dans les scènes sombres, et un son qui vient directement de l’action à l’écran pour reproduire fidèlement les intentions des cinéastes.

La nouvelle gamme de système home audio, Bravia Theatre, est composée de deux barres de son, un système home cinéma et une enceinte tour de cou, qui offre de nombreuses options pour profiter d’un son cinématographique immersif – parfaitement accordé aux nouveaux TV BRAVIA.