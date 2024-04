Nanoleaf révolutionne l’éclairage intérieur avec les nouvelles lampes de table connectées Umbra et élargit sa gamme de produits Ultra Black Shapes avec les Mini Triangles Noirs.

La gamme de produits Nanoleaf Shapes Ultra Black, composée d’hexagones et de triangles, est conçue pour illuminer les espaces avec un éclairage résolument moderne et audacieux. La finition noire épurée à 360° dévoile une touche originale et design lorsque les lumières sont éteintes, et se transforme en un affichage dynamique d’animations lumineuses RGB vibrantes et contrastées lorsqu’elles sont allumées. Au-delà de son design visuellement époustouflant, cette ligne de produits est dotée de fonctions intelligentes telles que le visualiseur de musique, le screen mirror, les commandes tactiles et les programmations.



Nanoleaf élargit son offre avec le lancement du kit d’extension Black Mini Triangles, composé de 10 panneaux. Cet ajout permet aux utilisateurs d’amplifier leur créativité et de créer des designs muraux encore plus originaux qui redéfinissent les possibilités esthétiques de l’éclairage intelligent.

Nanoleaf a le plaisir d’annoncer un partenariat avec Umbra, une société de design mondiale, connue pour ses solutions modernes de décoration intérieure depuis sa création en 1979. Ensemble, ils ont créé un nouveau type d’éclairage connecté avec la collection Smart Lamp qui comprend la lampe portable Cono et la lampe Cup – une remarquable fusion de technologie de pointe et de design élégant qui redéfinit le sens de l’éclairage intelligent : Conçu par Umbra. Alimenté par Nanoleaf.



Au cœur de cette collaboration, on retrouve l’intégration de la technologie de pointe de Nanoleaf avec les designs fonctionnels d’Umbra, pensés pour le quotidien, afin d’offrir un éclairage intelligent au design avant-gardiste avec une lumière RGBW avec une riche palette de couleurs et une technologie intelligente avancée construite sur la plateforme Matter. « Nous apportons un design original et inspirant à la catégorie de l’éclairage SMART », s’exprime Les Mandelbaum, Président et Co-Fondateur d’Umbra : « Nous avons créé un design original et inspirant dans la catégorie des éclairages intelligents ».

La lampe portable Cono est une solution d’éclairage nomade dotée d’une batterie d’une autonomie de cinq heures qui peut créer une ambiance parfaite. Son design ludique permet de diriger la lumière là où on en a besoin en la positionnant à la verticale, sur le côté ou même à l’envers. Elle peut être utilisée partout, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur*. Elle bénéfice d’options d’éclairage RGBW et de réglages intelligents personnalisables, avec plus de 16 millions de couleurs et de scènes d’éclairage pour créer son espace selon ses envies. La lampe portable Cono est disponible en deux coloris : Gris et Sierra (orange)



La lampe Cup est une superbe lampe conçue avec des matériaux nobles qui ajoute une touche d’élégance à tous les espaces. Intégrant un port de charge USB et une base unique en forme de tasse, elle s’adapte parfaitement à un espace de bureau limité, offrant à la fois un éclairage fonctionnel et pratique.



Le kit d’extension, Ultra Black Shapes Mini Triangles (10 panneaux) sera disponibles fin mars 2024 au prix de 99,99 € et déjà disponible en précommande sur shop.nanoleaf.me



Les lampes Nanoleaf x Umbra Smart seront disponibles fin mars 2024 et disponibles d’ores et déjà sur shop.nanoleaf.me au prix de 110 € et la lampe portable Cono au prix de 150 €.