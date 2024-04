On a testé… Les Sennheiser Momentum True Wireless 4

Sennheiser a lancé ses premiers écouteurs intra-auriculaires Momentum True Wireless il y a presque exactement cinq ans. Mais même s’il ne semble pas avoir fallu beaucoup de temps pour arriver à la quatrième génération du produit, les différences entre les Momentum originels et cette dernière version expliquent en grande partie à quel point la technologie audio sans fil a progressé dans toutes les directions.

Sennheiser n’est pas la seule marque à tenter de faire progresser l’art des écouteurs sans fil. Les Momentum originaux étaient compétitifs en 2019, bien sûr – la quatrième génération aura-t-elle ce qu’il faut en 2024 ?

Conception et design

À première vue, il n’y a pratiquement rien qui différencie les Momentum True Wireless 4 des Momentum True Wireless 3 lancés en 2022 (sans aucun doute disponibles avec une remise importante assez tôt). La forme des écouteurs et de leur étui de charge, leurs dimensions et leur poids sont quasiment identiques.

Seul un traitement métallique discret sur le dessus des écouteurs et l’inclusion d’une nouvelle finition « cuivre noir » comme alternative à « l’argent métallique » ou au « graphite » de notre échantillon d’examen vous permettent de les distinguer.

Sennheiser propose un choix d’embouts en silicone et d’ailettes de stabilité en silicone dans l’emballage. Combinez-les avec un design léger, ergonomique et confortable, et un test d’ajustement intégré dans l’application de contrôle, et il ne semble aucune chance que vous ne puissiez pas obtenir un ajustement durablement confortable grâce à ce design.

Autre chose qui n’a pas vraiment changé : la qualité de construction et de finition. Comme tout le monde l’attend de Sennheiser, les Momentum True Wireless 4 sont assemblés de manière experte à l’aide de matériaux de haute qualité et sont construits pour durer. Je suis sûr que les gens utilisent toujours leur Momentum True Wireless d’origine après cinq ans, et cela ne me surprendrait pas si les gens utilisent toujours leur Momentum True Wireless 4 en 2029.

Caractéristiques et batterie

Compte tenu du nombre d’écouteurs lancés récemment dotés d’une sorte de fonctionnalité audio spatiale ou autre, il est légèrement surprenant de constater que Sennheiser n’ait pas inclus quelque chose de similaire ici. C’est peut-être aussi bien – ces écouteurs ont un ensemble de fonctionnalités tellement complet sur tous les autres points que j’ai de toute façon beaucoup à écrire.

Les principales spécifications concernent la connectivité sans fil. Le Momentum True Wireless 4 utilise le Bluetooth 5.4 – ce qui est à peu près aussi bon (c’est-à-dire efficace, stable et adaptable) qu’il l’est actuellement. La compatibilité des codecs s’étend non seulement à SBC, AAC et aptX Adaptive mais, grâce à la plateforme Snapdragon Sound de Qualcomm, à aptX Lossless également. Toute personne disposant d’un lecteur source approprié devrait pouvoir profiter de flux standard CD 16 bits/44,1 kHz sans perte, sans fil. Bluetooth LE Audio avec LC3 et Auracast arrivera également via une mise à jour du micrologiciel en direct à tout moment. Une connectivité multipoint est disponible et il existe également un mode à faible latence adapté aux jeux.

Une conception d’antenne repensée signifie une portée sans fil améliorée et un rejet accru des interférences de transmission. Et une fois que les informations audio numériques sont intégrées, elles sont transmises à vos oreilles par quelques haut-parleurs dynamiques large bande de 7 mm qui sont repris à peu près inchangés par rapport au MTW3.

Bluetooth 5.4 contribue également un peu à la durée de vie de la batterie très compétitive disponible ici. Les écouteurs peuvent fonctionner pendant plus de sept heures entre les charges (à condition que vous n’ayez pas misé sur le volume, bien sûr), et avec l’étui de chargement, vous pouvez vous attendre à environ 30 heures d’action avant de devoir vous rendre sur le secteur. .

Le boîtier de chargement dispose d’une prise USB-C et est également compatible avec les chargeurs certifiés Qi – de plat à plein prend quelques heures, mais environ huit minutes suffisent pour une heure de lecture. En plus de bons chiffres entre les charges, Sennheiser espère que son nouveau système de charge optimisé surveillera les cycles de charge afin de prolonger la durée de vie de la batterie.

La suppression active du bruit est également incluse, assez naturellement, et il s’agit d’un système adaptatif qui surveille et répond à votre environnement. Il existe une fonction anti-bruit du vent qui peut être sélectionnée, ainsi qu’un paramètre de transparence qui permet l’entrée d’une quantité de son externe spécifiée par l’utilisateur.

Qualité sonore et suppression du bruit

À presque tous les égards, les Sennheiser Momentum True Wireless 4 offrent une écoute simple et agréable. Ils font de leur mieux lorsqu’ils disposent des meilleurs outils, bien sûr – qui ne le fait pas ? – mais ils sont admirablement discrets sur la qualité ou le type de fichier audio numérique que vous diffusez.

Un flux Spotify à 320 kbps de The Phunky Feel One de Cypress Hill fait valoir ce point. Les niveaux de détail sont assez élevés compte tenu de la quantité de compression que le fichier a subie, et il y a un punch et un contrôle directs au bas de la plage de fréquences. La voix autoritaire dans les médiums bénéficie de beaucoup d’espace et d’expression, et il y a une quantité raisonnable de dynamisme et d’attaque dans les aigus. La tonalité est suffisamment neutre et l’enregistrement avance d’une manière tout à fait crédible.

Les Sennheiser sont cependant capables d’un peu plus – et lorsque le passage à un fichier 24 bits/96 kHz de The Smoke by The Smile est effectué, « un peu plus » est ce que vous obtenez en tant qu’auditeur. Le son est plus plein et plus spacieux, avec plus d’élan et d’élan, plus de positivité en ce qui concerne l’expression rythmique et beaucoup plus de détails fins révélés à chaque instant. La scène sonore est plus claire et mieux organisée, et la présentation dégage un plus grand sentiment d’unité et de singularité – cela ressemble à une performance authentique.

Ce qui manque cependant, c’est la marge dynamique. Les changements d’intensité sont identifiés et signalés, bien sûr – mais les Sennheiser ne semblent pas vouloir ou incapables d’exprimer ces changements, ou ces changements importants de volume et d’attaque, avec autant de certitude que d’autres modèles de prix similaire. Dire qu’ils semblent « factuels » est exagéré, mais ils ne sont certainement pas aussi énergiques à cet égard qu’ils pourraient l’être.

La suppression du bruit est à peu près la même. Il ne sert à rien de se plaindre que l’ANC ici n’est pas aussi bon que celui que vous trouverez sur une paire de vrais sans fil Bose, car personne ne l’est. Mais même si le Momentum True Wireless 4 fait définitivement un travail sur les sons externes, il n’est pas aussi complet qu’il pourrait l’être – c’est-à-dire qu’il n’est pas aussi complet que toutes ces alternatives qui sont plutôt bonnes en matière d’ANC sans être aussi bonnes que Bose.

Verdict du Sennheiser Momentum True Wireless 4

Sans surprise, les Sennheiser Momentum True Wireless 4 s’avère être une combinaison géniale de spécifications, de forme et de fonction. Leur prix est également très intéressant, inférieur à celui de Bose et correspondant à Apple, Sony et les autres. Si vous appréciez le son et la qualité de fabrication, c’est un excellent choix.