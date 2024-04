Les écouteurs Marshall Major V ajoutent une mise à niveau que de nombreux utilisateurs espéraient

Autonomie de batterie plus longue et son raffiné pour les écouteurs au thème rétro.

Si le style est votre première pensée lorsque vous recherchez les meilleurs écouteurs, Marshall aura sûrement fait votre liste restreinte ; les écouteurs aux influences rock sont la meilleure solution pour attacher une paire d’amplis de guitare à vos oreilles, et ce depuis plusieurs générations. Les derniers en date sont les écouteurs supra-auriculaires Major V et Minor IV, qui apportent une augmentation de la batterie et des améliorations de confort.

Le Minor IV présente les plus grands changements visuels, avec une tige et des écouteurs redessinés qui sont inclinés pour mieux s’adapter à l’intérieur de votre conduit auditif. Cela devrait être une grande victoire si vous êtes absolument collé à vos listes de lecture Spotify. Les haut-parleurs dynamiques de 12 mm font un retour par rapport à la génération précédente et devraient donc être aussi puissants sur les basses que les fans de Marshall s’y attendent.

Marshall ne donne pas d’indice IP exact, mais promet que le Minor IV est « résistant à l’eau ». Les écouteurs Motif II ANC les plus chers sont IPX5 et son boîtier est IPX4, donc je m’attends à quelque chose de similaire ici. Il intègre également le Bluetooth multipoint pour coupler deux appareils à la fois et fonctionne parfaitement avec l’application compagnon de Marshall pour personnaliser les commandes à votre guise.

Il devrait gérer sept heures par recharge à partir des écouteurs eux-mêmes, avec plus de 30 heures d’écoute au total une fois que le boîtier de charge compact entre en jeu.

La durée de vie de la batterie et la qualité du son devront faire le gros du travail ici ; ils atterrissent à 129 €, ce qui les place directement face aux écouteurs intra-auriculaires ANC abordables, notamment le Nothing Ear 2 et le Samsung Galaxy Buds FE.

Pendant ce temps, le Marshall Major V voit le son caractéristique de la société modifié pour réduire la distorsion, ce qui sera de la musique pour les oreilles (littéralement) de tous ceux qui aiment pousser leur musique à fond. Ils se replient toujours pour voyager et sont encore une fois dotés d’un chargement sans fil intégré – encore une rareté dans les écouteurs.

La grande amélioration ici est la durée de vie de la batterie, qui peut désormais gérer plus de 100 heures par charge. C’est 20 heures de plus que la génération précédente, et là-haut avec les meilleurs écouteurs sans fil de sa gamme de prix. Marshall a également rendu le bouton M personnalisable, donc si vous n’utilisez pas Spotify Tap, vous pouvez l’échanger contre une commutation d’égalisation ou pour activer l’assistant vocal de votre téléphone.

Les deux modèles sont également prêts pour l’audio Bluetooth LE, une fois que la norme sera plus largement adoptée.

Les Major V (149 €) et Minor IV (129 €) sont en précommande dès maintenant sur le site de Marshall, les ventes générales démarrant à partir du 23 avril.