Ikea a conçu le mobilier parfait pour les joueurs – voici pourquoi

Le fabricant de meubles suédois préféré de tous a une nouvelle conception de gamme pour les joueurs, et Ikea ne fait pas de mal avec ces ajouts.

Lorsque vous pensez aux nouveaux équipements de jeu et aux chaises de jeu, des marques comme Secret Labs vous viennent probablement à l’esprit avant Ikea. Mais la marque de meubles suédoise préférée de tous estime qu’elle a les atouts nécessaires pour donner aux joueurs ce dont ils ont besoin. Et une nouvelle gamme de meubles est en cours de route, qui devrait être le complément parfait pour tout joueur – elle sera également plus conviviale pour le portefeuille.

Les mots « équipement de jeu » évoquent trop souvent des images de néons et de designs qui crient « Je n’ai jamais vu la lumière du jour ! » Ikea ne diffère pas avec sa nouvelle collection Brännboll. Cette nouvelle gamme de meubles de jeu apporte une touche de simplicité scandinave au monde du jeu. Il contient 20 éléments qui promettent de ne pas transformer votre espace de vie en cockpit de vaisseau spatial.

La gamme Brännboll d’Ikea s’attaque avec audace à l’esthétique typique des joueurs. Il opte pour des designs qui ne dépareraient pas dans un salon décoré avec goût. Pensez moins aux donjons, plus au danois moderne. Vous trouverez des articles allant d’un fauteuil pliable à une station de jeu innovante qui se fait passer pour une armoire lorsqu’elle n’est pas utilisée. La collection offre une variété d’options de sièges, notamment une chaise à bascule qui bouge avec le joueur et une chaise beignet gonflable originale. Car pourquoi le confort devrait-il se limiter aux formes traditionnelles ? Cette gamme est un clin d’œil d’Ikea aux joueurs qui préfèrent que leurs meubles soient beaux et fonctionnels sans en crier.

Conçue pour se fondre parfaitement dans n’importe quel décor, la collection Brännboll s’inspire des sports de rue et de l’athleisure. Il arbore une palette de neutres ponctuée de teintes vibrantes. Philip Dilé, le cerveau derrière la vision de Brännboll, souligne que cette collection vise à reconnaître que le jeu n’est pas seulement un passe-temps mais une partie de la vie quotidienne. La gamme est conçue pour passer en douceur des sessions de jeu intenses à la vie quotidienne à la maison. Il s’adresse aux joueurs de tous âges et quel que soit l’appareil/console que vous utilisez pour jouer.

Bien que les prix spécifiques soient encore secrets, les acheteurs enthousiastes peuvent marquer leur calendrier pour le lancement mondial de la collection en septembre 2024 dans les magasins Ikea du monde entier. Cela donne à chacun suffisamment de temps pour libérer une place dans son salon pour ce qui pourrait bien être l’avenir du mobilier de jeu, habillé dans un style urbain.