TAG Heuer présente de nouveaux chronographes Carrara, des Carrera Date et une Monaco

Découvrez la dernière sortie de TAG Heuer dévoilées lors du salon Watches and Wonders 2024, à Genève.

Malgré le lancement d’une série de nouvelles montres lors de la LVMH Watch Week il y a quelques mois à peine, TAG Heuer a présenté un stand lumineux à Watches and Wonders 2024 pour annoncer une poignée de nouveaux modèles passionnants.

Bonne nouvelle : il y a de nouvelles TAG Heuer Watches and Wonders pour tout le monde, des nouveaux ajouts à la gamme Carrera Chronograph à boîte en verre (qui sera sans aucun doute un succès auprès des passionnés) aux nouveaux modèles de la Carrera 36 mm qui promet d’apporter l’élégance au niveau supérieure. La marque a également présenté le chronographe à rattrapante TAG Heuer Monaco, un garde-temps très impressionnant qui captivera à coup sûr les collectionneurs et les amateurs de montres avec son mouvement spectaculaire et son design époustouflant.

TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph

En commençant par le nouveau lancement le plus intéressant techniquement, le TAG Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph, dans les éditions rouge et bleue, repousse les limites de l’horlogerie. La fonction rattrapante est un mécanisme très complexe capable de mesurer simultanément deux intervalles de temps distincts, offrant un niveau de fonctionnalité qui dépasse celui d’un chronographe ordinaire.

Depuis le début des années 1900, TAG Heuer se consacre à la maîtrise de cette complication complexe, d’abord avec le Mikrograph en 1916, enregistrant le 1/100e de seconde (utilisé lors des Jeux olympiques). Cela s’est poursuivi avec les chronomètres Microsplit et ultérieurs dans les années 1960, et a évolué vers la montre-bracelet chronographe à rattrapante à quartz en 1989, appréciée par Ayrton Senna, Gerhard Berger et Michael Schumacher (pour n’en nommer que quelques-uns).

Désormais, en 2024, le Chronographe à Rattrapante de Monaco poursuivra cet héritage de chronométrage précis. Il est fabriqué en titane grade 5 et ne pèse que 85 grammes.

Au cœur du chronographe à rattrapante TAG Heuer Monaco se trouve le nouveau calibre mécanique TH81-00. Tout comme le boîtier de la montre, entièrement réalisé en titane, il s’agit du mouvement chronographe automatique le plus léger jamais créé par TAG Heuer.

Le TH81-00 présente une multitude de finitions faites à la main, ce qui témoigne du dévouement de TAG Heuer envers ce garde-temps haut de gamme. “Chaque composant de la montre reflète notre passion pour l’art horloger”, a déclaré Carole Forestier-Kasapi, directrice des mouvements chez TAG Heuer.

Le fond du boîtier et le cadran sont entièrement fabriqués à partir de verre saphir, offrant une vue imprenable sur le calibre complexe TH81-00 qu’il contient. Le fond transparent est conçu pour donner l’impression d’une masse oscillante flottante (qui a elle-même la forme du bouclier emblématique de TAG Heuer).

La dernière nouveauté de la collection se présente dans deux options de couleurs distinctes : une variation rouge dynamique et sportive inspirée de l’ADN de course de TAG Heuer, et une version bleue classique et intemporelle, rendant hommage au coloris original de Monaco.

Les arches du cadran de la Monaco rouge présentent un brossage fin et un revêtement DLC noir, tandis que la variante bleue avec boîtier en titane présente des arches de cadran bleu dégradé, passant d’une teinte bleu clair en haut à un bleu royal plus riche en bas.

Chaque montre est numérotée individuellement sur la masse oscillante et est accompagnée d’un bracelet en cuir de veau cousu main avec un motif en tissu.

Chronographe TAG Heuer Carrera

Viennent ensuite deux nouveaux modèles dans la collection Carrera Chronograph « Glassbox » de TAG Heuer. Le premier est une réinterprétation du chronographe « 7753 SN » de la fin des années 1960 et le second est un chronographe Carrera Skipper avec un boîtier en or rose 18 carats 5N.

Le 7753 SN original avait un cadran argenté avec des sous-cadrans noirs et a été conçu pour une lisibilité ultime. Il s’appuie sur le succès des premières Heuer Carreras et présente des touches de conception astucieuses pour les rendre plus faciles à lire. Ceux-ci comprenaient des rayures sur les index pour leur donner plus de clarté, des aiguilles des heures et des minutes avec des rayures au centre pour le même effet, des doubles arrêts à 12 pour qu’il soit clair quand le chronographe était remis à zéro, et des aiguilles blanches et des marquages ​​sur les compteurs noirs. pour les rendre encore plus visibles.

Le nouveau modèle 2024 reprend la vision de Jack Heuer de 1963 et la combine avec la construction moderne et ultra-populaire de la boîte en verre. Le boîtier en acier de 39 mm, surmonté d’un verre saphir rappelant les modèles Heuer Carrera vintage, se sent désormais complété par un cadran bi-compax « Panda » – les sous-cadrans noirs à 3 et 9 heures contrastent avec l’argent brossé soleil. Fait intéressant, il s’agit du premier chronographe Carrera de 39 mm à être monté sur un bracelet en acier – et il est superbe.

TAG Heuer a également dévoilé une version en or rose 18 carats 5N de la Carrera Chronopgrah Skipper. Comme le modèle en acier, le Skipper en or est basé sur le boîtier « glassbox » le plus vendu et emprunte la palette de couleurs de l’historique Skipper référence 7754 (1968) en combinant un cadran principal bleu marine avec deux sous-cadrans fortement contrastés.

Bien que l’ib préfère le Skipper en acier, ce nouveau niveau de luxe pour le chronographe de voile populaire sera un grand succès auprès des propriétaires de yachts du monde entier.

TAG Heuer Carrera 36 mm

Enfin, place à un trio de modèles TAG Heuer Carrera Date de 36 mm. Chaque modèle s’appuie sur le succès du modèle Carrera 36 mm lancé en 2023, mais ajoute un niveau supplémentaire d’élégance et de luxe. TAG Heuer a utilisé des matériaux précieux comme l’or rose 18 carats 5N, la nacre et les diamants pour rehausser le raffinement du modèle. Notre préférée : la WBN2350.BD0000, dotée d’un cadran en cuivre avec une finition brossée azurée dans des tons nude, du marron clair au beige. Tous les nouveaux modèles TAG Heuer Carrera Date sont animés par le Calibre 7 de TAG Heuer, qui dispose d’une réserve de marche de 56 heures.