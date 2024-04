Une Tor Summit Hidden Characters

Hoka et la marque sino-américaine originaire de Chicago, Hidden Characters, s’associent pour la toute première fois et réinterprètent l’un des modèles les plus récents de la gamme HOKA : la Tor Summit. Une chaussure mixte, qui mêle codes de la randonnée et style urbain.

Hidden Characters a développé une communauté digitale très soudée réunie autour de pratiques collaboratives favorisant l’échange créatif. Une partie importante du travail de ce « club » comprend des produits qui non seulement encouragent, mais nécessitent parfois une personnalisation de la part de ceux qui les porteront. Cela favorise une dynamique de co-construction vertueuse entre la marque et ses clients. Ainsi les afficionados du label ne se contentent plus de représenter la communauté, ils l’embrassent pleinement. Ce contexte et ce positionnement expliquent la liberté créative autour de l’association HOKA x Hidden Characters et la campagne image collaborative qui la soutient, mettant en scène des artistes issus de la musique, de la mode et d’ailleurs, faisant le lien entre le monde urbain et l’esthétique sauvage de l’outdoor.

D’inspiration alpine, la silhouette de la HOKA Tor Summit célèbre l’imaginaire du randonneur. En s’appuyant sur l’amorti si caractéristique de HOKA, cette collaboration réinvente la HOKA Tor Summit de manière artistique et théâtrale. La tige mêle un coloris noir très sombre contrastant avec un blanc éclatant. La semelle extérieure bleu polaire vient, quant à elle, en clin d’œil à la sneaker culture de Chicago, ville natale de Hidden Characters.

Cuir nubuck raffiné, pare-boue en caoutchouc, surpiqûres en zigzag et œillets métalliques, la Tor Summit Hidden Characters reprend les codes issus de la randonnée et s’habille de détails à la frontière entre performance et style.

Tor Summit x Hidden Characters : 210 €

Disponible sur HOKA.com et thehiddencharacters.com