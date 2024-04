Panasonic dévoile sa nouvelle enceinte dotée de 1000 watts

Panasonic annonce la nouvelle enceinte SC-TMAX45 (449 €), conçue pour animer les soirées. Compacte (65 cm de hauteur) et portable elle est néanmoins ultra puissante et délivre jusqu’à 1000 watts (RMS). Ses jeux de lumières et ses nombreuses connexions font de cette enceinte l’élément essentiel des soirées.

D’une hauteur de 65 cm, la nouvelle TMAX45 de Panasonic est suffisamment grande pour être très puissante, et suffisamment petite pour faire partie de la vie quotidienne. Grâce à son élégant coffret en MDF noir mat, doté d’une protection des bords et de patins, la TMAX45 ne pèse pas plus de 12 kg. Grâce à deux puissants amplis numériques bi câblés, deux généreux woofers de 16 cm, deux tweeters et deux ports Bass-reflex, l’enceinte TMAX45 sait se faire entendre. Elle délivre un son riche et bien équilibré : des basses puissantes, des voix claires comme du cristal et des notes aiguës qui montent en flèche, le tout à partir d’un seul bloc. Derrière la façade en métal de la TMAX45 se cache un spectacle de jeux de lumières qui n’attendent que d’être utilisés. Sept couleurs vives, onze motifs et deux stroboscopes sont à la disposition : Quatre des motifs ainsi que les stroboscopes s’allument automatiquement et en rythme ? en fonction de la musique. Et si cela

ne suffit pas, il est également possible de choisir parmi les motifs multicolores disponibles ou les variations d’une seule couleur pour ajouter de l’ambiance. Grâce à la technologie Bluetooth®, deux appareils compatibles peuvent être couplés simultanément avec la

Panasonic TMAX45 pour passer d’une liste de lecture à l’autre en toute transparence. Des sources de musique supplémentaires peuvent être connectées à l’aide des entrées auxiliaires et optiques. De plus, les utilisateurs peuvent lire des MP3 via la prise USB-A, qui fait également office de chargeur, pour que personne ne soit à court d’énergie au milieu de la soirée. La TMAX45 peut être reliée à deux autres unités du même modèle pour des fêtes et des événements encore plus importants. Si une TMAX45 supplémentaire est connectée, les utilisateurs peuvent en affecter une au canal gauche et l’autre au canal droit, pour un son stéréo immense. Un mini-câble audio stéréo de 3,5 mm, d’une longueur maximale de 3 mètres, est nécessaire à cet effet.