Une collection La Galerie pour le rhum Longueteau

Le Rhum Longueteau est fier d’annoncer sa toute première collaboration avec le monde de l’art et l’artiste Shuck one.

Une rencontre de deux univers, liés par un processus artistique commun. Une cuvée inédite, sublimée par un flacon exclusif, pour une expérience gustative véritablement unique. LA GALERIE est l’oeuvre d’un assemblage de rhum vieux et de rhum blanc agricole de la Distillerie Longueteau, soigneusement sélectionnés par le maître de chai. Un jeu d’échange et d’harmonies entre les matières évoluant avec le temps tel un tableau en perpétuelle métamorphose. Cette collection est dédiée l’interprétation créative du savoir

aire de François Longueteau et de son hommage aux différents artistes.

LA GALERIE c’est aussi la mise en lumière d’une oeuvre singulière et de son artiste, Shuck One, qui signe aujourd’hui le premier flacon. Un savoir faire exceptionnel sublimé par un habillage raffiné fait de cette cuvée une oeuvre d’art à part entière. Né à Pointe-A-Pitre en 1970, Shuck One découvre le graffiti au début des années 80 à travers des revendications murales indépendantistes aux Antilles et plonge dans le mouvement hip-hop dès son arrivée à Paris en 1984. Il se distingue rapidement par la force de ses tags puissants réalisés dans les artères souterraines du métro. Passant progressivement des murs à la toile au cours de ses trente ans de carrière, son trait percutant est le produit d’un univers artistique animé par l’engagement social et l’émancipation « En tant que guadeloupéen et voyageant à travers le monde, je suis très heureux d ’avoir pu collaborer avec la distillerie Longueteau afin de me reconnecter à mes racines et de faire rayonner l’excellence guadeloupéenne ».

Photos : SP PHOTOGRAPHIE / RHUM LONGUETEAU