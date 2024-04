Supercar Blondie lance SBX Cars, un site de ventes aux enchères haut de gamme

Depuis ses débuts en tant que créatrice de contenu en 2017, Alex Hirschi est devenu la premier animatrice automobile au monde, et a maintenant transformé la marque en une franchise médiatique mondiale atteignant plus de deux milliards de téléspectateurs chaque mois à travers les différents réseaux sociaux Supercar Blondie et le site web, Supercarblondie.com. Avec 110 millions d’adeptes à ce jour, les chaînes de Supercar Blondie diffusent quotidiennement des vidéos et des articles sur les véhicules les plus rares, la technologie de pointe et le luxe. Dans le cadre de l’empire grandissant que Alex Hirschi a cofondé avec son mari Nik Hirschi, PDG de SB Media Group, Supercar Blondie lance une nouvelle plateforme numérique mondiale de vente aux enchères de voitures appelée SBX Cars / sbxcars.com

Avec plus de 100 millions de dollars de consignations confirmées avant le lancement, la plateforme de vente aux enchères numérique SBX Cars sera mise en ligne avec plusieurs exclusivités mondiales et d’autres lots phénoménaux, dont la première Mercedes-AMG One au monde et le premier prototype Hyperion XP-1 au monde, vendus aux enchères publiques, une première dans l’histoire automobile. La vente comprend également un des trois prototypes de La Ferrari, le premier yacht électrique à foils conçu par BMW ainsi que le Tesla Cybertruck sans aucune réserve. La vente aux enchères comprend non seulement une Lamborghini Veneno Roadster neuve, mais aussi une des trois Lamborghini Veneno Coupé jamais fabriquées.

SBX Cars est la seule plateforme spécialisée dans les voitures classiques, les hypercars, les supercars et les véhicules spéciaux. Outre l’incroyable gamme d’hypercars, le point fort du lancement est une collection légendaire d’authentiques voitures de course spéciales John Player de l’écurie Lotus F1 des années 70 et 80. La collection comprend des voitures de grand prix pilotées par Nigel Mansell, Elio de Angelis, Ronnie Peterson, Johnny Dumfries et bien d’autres. Certains des véhicules personnels de Colin Chapman font également partie de la collection. Il n’y a jamais eu de vente unique d’une collection aussi incroyable de l’histoire de la Formule 1 en une seule fois.

Du côté des voitures de collection, la vente aux enchères propose également des voitures telles que la Mercedes 300SL Gullwing, une Lamborghini Miura, une BMW 507, une Aston Martin DB5 et un Isdera 036i spyder.

La qualité et la taille des lots constituent une première mondiale sans précédent pour une nouvelle société de vente aux enchères et s’inscrivent dans la trajectoire d’Alex Hirschi, qui s’efforce de briser les normes du secteur dans le domaine de l’automobile.

“Pendant des années, les collectionneurs et les passionnés nous ont demandé où ils pouvaient acheter les extraordinaires voitures et autres véhicules présentés par Supercar Blondie. Malheureusement, il n’existait pas de communauté ou de plateforme centralisée reliant les acheteurs et les vendeurs du monde entier. Avec SBX Cars, nous avons remédié à ce problème en proposant un site de vente aux enchères mondial qui donne à notre public, la possibilité d’acquérir ces incroyables machines de rêve partout dans le monde”, commente Alex Hirschi, cofondateur de SBX Cars.

“La création de SBX Cars est une étape naturelle pour notre société, car tout ce qui est en consignation est quelque chose que les chaînes de Supercar Blondie couvrent régulièrement, depuis des prototypes uniques jusqu’à un robot japonais de plusieurs millions de dollars”, ajoute Alex Hirschi.

SBX Cars, dont le siège social se trouve en Californie, est une place de marché mondiale pour les automobiles les plus rares et constitue la place de marché numérique la plus exclusive au monde pour les acheteurs et les vendeurs, leur permettant d’effectuer des transactions de plusieurs millions de dollars qui étaient auparavant réservées aux ventes aux enchères en personne. En outre, les frais peu élevés, conformes aux normes du secteur, ne représentent qu’une fraction du prix des ventes aux enchères en personne.

Contrairement aux sites de vente aux enchères en ligne à grand volume, SBX Cars se distingue en se consacrant uniquement aux meilleurs lots de luxe. Privilégiant la qualité à la quantité et offrant un accès mondial, SBX Cars ne vend aux enchères que les meilleures automobiles et autres véhicules apparentés, tout en permettant aux utilisateurs d’éviter les frais exorbitants, les défis logistiques et le temps considérable passé à se rendre à des ventes aux enchères en personne pour la communauté mondiale des collectionneurs.

Avec plus de 110 millions d’adeptes sur la myriade de réseaux sociaux de Supercar Blondie (Facebook : 56 millions, Instagram : 16 millions, YouTube : 18 millions, TikTok : 18 millions, Snapchat : 3 millions, site web : 6 millions), le nouveau site de vente aux enchères SBX Cars est une extension naturelle du contenu incroyablement populaire de Supercar Blondie, fruit de plusieurs années d’expérience dans la recherche des véhicules les plus incroyables de la planète.

En fondant SBX Cars, Nik Hirschi a rapidement constaté qu’il n’existait aucun endroit dans la communauté internationale des collectionneurs de voitures où des hypercars exceptionnelles et d’autres moyens de transport de luxe pouvaient être vendus aux enchères et échangés de manière pratique et opportun. Bien souvent, les vendeurs et les acheteurs sont contraints d’attendre le calendrier des maisons de vente aux enchères traditionnelles pour participer à une grande vente aux enchères qui peut avoir lieu plusieurs mois plus tard à l’autre bout du monde, ce qui nécessite également un transport automobile compliqué, un voyage fastidieux pour s’y rendre et un résultat incertain. En revanche, les consignateurs de SBX Cars peuvent s’attendre à une date de vente aux enchères en direct beaucoup plus rapide, de quelques semaines seulement, pour que leur véhicule soit disponible dans le monde entier. Les vendeurs et les acheteurs disposeront également de spécialistes des ventes aux enchères et de représentants du service clientèle pour les guider tout au long du processus. Avec des équipes dédiées basées à Los Angeles, Dubaï et Londres, les utilisateurs de SBX Cars bénéficieront d’une assistance de bout en bout 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour chaque vente aux enchères en direct.

Un autre avantage dont bénéficieront les vendeurs de SBX Cars est la possibilité pour leur véhicule d’être présenté par Supercar Blondie avant leur vente aux enchères, ce qui leur donnera accès à la plus grande audience mondiale de collectionneurs et de passionnés d’automobiles. Les chaînes de Supercar Blondie touchent en moyenne deux milliards de personnes par mois, ce qui garantit que le véhicule sera vu par des millions de personnes avant d’être mis aux enchères.

Tous les véhicules consignés pour la vente aux enchères seront également présentés et promus sur le site web et les canaux sociaux de SBX Cars. Les ventes aux enchères de SBX Cars dureront en moyenne entre 7 et 14 jours. Pour chaque vente aux enchères de SBX Cars, les enchérisseurs potentiels auront la possibilité de voir les véhicules par vidéo ou en personne sur demande. En outre, le réseau mondial de photographes et de vidéastes de Supercar Blondie sera disponible pour présenter chaque lot en détail dans le cadre de l’accord de consignation.

SBX Cars sera supervisé par Lance Butler, directeur de la vente aux enchères. Avant de rejoindre SBX Cars, Lance Butler a beaucoup travaillé dans le domaine des ventes aux enchères traditionnelles et numériques, en se concentrant sur les voitures de collection et de luxe les plus exclusives au monde.



“SBX Cars offre à la communauté des collectionneurs haut de gamme un outil inestimable en créant un réseau en ligne qui permet à nos clients de bénéficier d’un processus d’achat et de vente beaucoup plus facile, tout en accédant à l’une des plus grandes audiences mondiales par l’intermédiaire de Supercar Blondie”, déclare Lance Butler, directeur des ventes aux enchères de SBX Cars.

“SBX Cars va redéfinir ce que les collectionneurs haut de gamme attendent de l’achat et de la vente de voitures en ligne. Notre objectif est d’offrir le summum de la qualité, de la commodité et de l’internationalité pour satisfaire les passionnés du monde entier, et pas seulement ceux d’un seul marché”, ajoute Lance Butler.