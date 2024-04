Un casque Beats X Alo Special Edition Fit Pro

Beats by Dre et Alo Yoga (Alo) annoncent le lancement des écouteurs sans fil Beats X Alo Special Edition Fit Pro.

Quoi de plus logique, au fond, que deux marques réputées, toutes les deux basées à Los Angeles, finissent par se rencontrer ? Surtout quand elles partagent une même vision de l’esthétique avant-gardiste dans le domaine du fitness ? “La collaboration Beats x Alo était prédestinée, car les deux marques de Los Angeles ont eu un impact durable sur le fitness et la culture”, a déclaré Chris Thorne, CMO de Beats. “Beats et Alo partagent la même passion pour les produits de haute performance qui permettent à nos clients d’exprimer leur personnalité unique et distincte. Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles d’Alo et d’apporter l’accessoire technologique parfait au monde du fitness.”

Résultat : le mariage idéal entre tech et lifestyle, l’accessoire d’entraînement parfait. Cette collaboration exclusive allie une finition noire brillante à des touches de chrome poli. “Nous sommes ravis d’annoncer une collaboration passionnante entre Beats et Alo Yoga, unissant les mondes du son haut de gamme et du mouvement conscient, a déclaré pour sa part Danny Harris, codirecteur général et cofondateur de Alo. P. Ce partenariat est plus qu’une simple fusion de la technologie et de la mode ; c’est une célébration du rythme de la vie. Ensemble, nous voulons inspirer nos communautés à vivre leur vie amplifiée par le pouvoir de la musique et du mouvement de la manière la plus authentique”.

Avec le logo Alo en relief sur l’oreillette droite et les logos “b” perlés sur les deux oreillettes, ces écouteurs sans fil font une déclaration à la fois chic et subtile. Le revêtement ultra-brillant infusé de paillettes scintillantes donne à l’étui Beats Fit Pro un éclat de métal liquide, tandis que l’intérieur présente une surprenante finition réfléchissante de type chromé. Les Beats Fit Pro offrent une expérience sonore haut de gamme grâce à la suppression active du bruit, aux modes Transparency et Adaptive EQ, à la technologie Spatial Audio avec suivi dynamique de la tête et à la puce Apple H1. Ils sont également compatibles avec les téléphones Android en téléchargeant l’application Beats companion.

Pour accompagner cette collaboration inédite, Beats et Alo ont fait appel à l’artiste Tyla, lauréate d’un GRAMMY Global Platinum Recording, pour la campagne de lancement. Filmée aux Bahamas, la campagne est un voyage sensoriel immersif qui met en scène le titre “Safer” de son premier album, TYLA, sorti récemment. Pour célébrer la collaboration et le lancement de la campagne, Tyla s’entretiendra avec Nadeska Alexis, animatrice d’une émission de radio sur Apple Music, à Apple SoHo le 4 avril à 18 heures (heure française).

Cette édition spéciale Beats Fit Pro de Beats x Alo (249,95 €) sera disponible à partir du 4 avril sur apple.com, aloyoga.com et dans certains Apple Store et Alo Store.