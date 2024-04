Le Honor Magic V2 RSR Porsche Design inspiré de la mythique 911 est une pure gravure de mode

Il avait été annoncé, le voici désormais disponible : le Honor Magic V2 RSR Porsche Design est désormais disponible en France.

C’est la rencontre entre le smartphone pliant qui combine les dernières innovations technologiques de Honor et l’élégance intemporelle du design Porsche. Le HONOR Magic V2 RSR Porsche Design, déclinaison du smartphone pliant Honor Magic V2, est un smartphone inspiré de la célèbre Porsche 911, qui offre une prise en main rappelant celle d’un volant de voiture de sport. Conçu avec Porsche Design, le Honor Magic V2 RSR est pensé plus léger (234g) et fin (9,9mm plié), grâce à sa batterie innovante Silicon-Carbone. Il combine légèreté, performance, et autonomie, avec un style distinctif. Il est également le premier à intégrer la technologie NanoCrystal Shield, le rendant extrêmement résistant aux rayures et chocs, offrant une protection de pointe.

Ce Honor Magic V2 est équipé d’une batterie de 5000 mAh qui supporte la charge rapide SuperCharge 66W, assurant une grande autonomie pour une utilisation intensive toute la journée. Il innove avec des matériaux aéronautiques et une charnière en titane imprimée en 3D, capable de supporter plus de 400 000 pliages, garantissant une durabilité de 10 ans à raison de 100 pliages par jour. Avec sa triple caméra arrière, incluant un capteur principal de 50 MP, il offre des photos de qualité même en basse lumière. Son écran pliable OLED LTPO, supportant 1,07 milliard de couleurs, offre une expérience visuelle immersive et réduit la fatigue oculaire grâce à des technologies avancées de réglage de la luminosité et de protection contre la lumière bleue.

Le Honor Magic V2 RSR Porsche Design est disponible en France sur le site HONOR dès le 3 avril 2024 en coloris Agate Grey, au prix de 2 699,90 €. Vous pouvez aussi le trouver sur le site de Porsche Design.