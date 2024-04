Des coques et protections Doraemon signées Casetify

Le célèbre animé japonais fait appel à CASETiFY pour sa première gamme complète d’accessoires technologiques, dont un étui AirPods à collectionner et un étui en silicone 3D.

Aujourd’hui, la marque lifestyle mondiale CASETiFY a annoncé sa première collection avec le célèbre manga et série animée japonaise, Doraemon. Cette collection s’inspire des éléments clés de la série pour leur donner vie à travers les accessoires CASETiFY les plus populaires.

La collection Doraemon | CASETiFY vous aidera à faire entrer Doraemon et ses célèbres gadgets secrets dans votre vie grâce à de multiples produits dérivés et à une variété d’accessoires à collectionner parmi lesquels les fans pourront trouver leur bonheur.

Les produits exclusive de la collection comprennent la coque Porte « Va Partout », un étui en silicone 3D reproduisant le motif emblématique de la série, au prix de 72.99€, et les AirPods Doraemon à collectionner, équipés d’un “mousqueton” détachable et d’yeux interchangeables pour reproduire les nombreuses expressions de Doraemon,au prix de 104.99€.



Les designs de la collection apporteront également des nouveautés au sein du studio de personnalisation de CASETiFY, permettant aux fans de customiser leurs accessoires à l’aide de polices élaborées. De plus, la collaboration inclura des accessoires pour les AirPods, les bracelets Apple Watch, l’iPad, les chargeurs MagSafe, les étuis d’ordinateur portable, le Snappy™ Ring Stand, et le Snappy™ Porte-Carte. Les produits de la collection seront vendus à partir de 46,99 €