Trek présente son nouveau VAE Verve+ 1 LT

Aujourd’hui, Trek présente le tout nouveau membre dans sa gamme de VAE confort. Il s’agit du Verve+1 LT, un VAE de ville ultra léger pour les cyclistes en quête d’un coup de pouce qui réduira la durée du trajet sans pénalité de poids. Léger et résistant, le moteur électrique sur moyeu Hyena permet d’alléger le VAE d’environ 5 kg. Il offre une assistance jusqu’à 25 km/h, avec un couple de 40 Nm et une autonomie pouvant atteindre 56 km.

Le Verve+ 1 LT pèse à peine 18 kg et conserve tous les points de contact confortables que les clients adorent comme la selle moelleuse et les poignées ergonomiques. Le vélo est proposé en cadre ouvert pour permettre d’y monter et d’en descendre aisément. Le poste de pilotage intégré et le cintre très relevé permettent à l’utilisateur de modifier l’angle du cintre pour améliorer le confort.



Les cyclistes peuvent sélectionner la vitesse et le mode d’assistance sans difficulté grâce aux commandes au guidon intuitives. Le Verve+ 1 LT est équipé d’un sytème Hyena, ce qui le rend compatible avec l’application Trek Central. Le cycliste peut ainsi régler les paramètres du moteur électrique, obtenir des estimations précises de l’autonomie restante, calculer des itinéraires, enregistrer ses sorties et bien d’autres choses encore. Cette application est essentielle pour ce vélo.

Le Verve+ 1 LT est livré de série avec un porte-bagages, des garde-boue et des feux pour que les cyclistes puissent se déplacer dès le premier jour. Le Verve+ 1 LT est disponible sur trekbikes.com et auprès du réseau mondial de revendeurs Trek.

Verve+ 1 LT – 2299 euros