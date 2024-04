Vos ampoules Philips Hue vont mieux fonctionner mieux avec la technologie Samsung Smart Home

Philips Hue s’associe à Samsung SmartThings pour offrir des fonctionnalités supplémentaires entre les deux, comme la synchronisation avec le contenu de votre téléviseur.

Lorsqu’il s’agit de configurer des appareils domestiques intelligents, les choses peuvent devenir assez compliquées. Il faut se plier aux règles de compatibilité, car certains équipements ne fonctionnent qu’avec certains systèmes. Mais vos options deviennent plus flexibles. Philips Hue s’associe à Samsung SmartThings pour apporter des fonctionnalités supplémentaires à vos ampoules.

La paire améliore l’application Philips Hue Sync TV, permettant aux lumières Philips Hue et à l’écosystème SmartThings de mieux fonctionner ensemble. La principale nouveauté des fonctionnalités est celle qui synchronise vos lumières avec votre téléviseur. Vos lumières Philips Hue vont désormais suivre ce qui retentit sur votre téléviseur Samsung 2024, faisant de tout un spectacle de lumière. Cela fonctionne à la fois pour le contenu vidéo et la musique, vous avez donc plusieurs options. Il est conçu pour fonctionner au mieux avec la dernière gamme de téléviseurs Samsung. Mais si vous utilisez un téléviseur Samsung des années 2022 ou 2023, ne vous inquiétez pas : vous bénéficierez de cette fonctionnalité plus tard cette année.

La collaboration ne s’arrête pas à faire danser vos lumières. Grâce à l’intégration avec l’écosystème SmartThings, contrôler votre ambiance devient un jeu d’enfant. L’application SmartThings vous permet de gérer l’application Sync TV avec vos autres gadgets compatibles SmartThings. Cela signifie que vous pouvez affiner vos paramètres sans interrompre votre précieux temps télé. Envie d’un peu d’automatisation ? Vous pouvez configurer des routines multi-appareils pour une ambiance de soirée cinéma parfaite en appuyant simplement sur un bouton.

L’application Philips Hue Sync TV est compatible avec les téléviseurs QLED de la série Samsung Q60 ou supérieure à partir de 2022. L’intégration SmartThings et le modèle d’abonnement devraient être lancés plus tard au printemps. Mais pour l’utiliser, vous devrez souscrire à un autre abonnement mensuel pour l’application. Car qui n’aime pas le frisson d’un autre prélèvement automatique ? Cela vous coûtera 2,99 € par mois.