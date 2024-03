Les vélos électriques Grizl:ON de Canyon n’ont pas besoin de routes

Mais ça ne veut pas dire qu’ils peuvent voler non plus…

Alors que les Néerlandais roulent sereinement pour emprunter des pistes cyclables spécialement construites et bordées de tulipes, les déplacements à vélo dans les autres pays sont plutôt un sport extrême – mais le Canyon Grizl:ON CF Trail est à la hauteur de la tâche.

Qu’il s’agisse d’éviter les piétons hypnotisés par leur téléphone, de défier les scooters Deliveroo ou de sortir des sentiers battus pour éviter toute altercation avec des chauffeurs Uber enragés, son cadre en carbone abrite un moteur Bosch SX qui produit 55 Nm de couple. Ainsi, que vous ayez besoin d’aide pour descendre rapidement de la ligne à des feux de circulation très fréquentés ou pour gravir une colline boueuse sous la pluie, il y a beaucoup de puissance sous les pédales. La suspension Rock Shox Rudy Ultimate XPLR signifie également qu’il peut également bien rouler sur des trous de type pot et lapin.

Sa batterie de 400 Wh propose une autonomie allant jusqu’à 100 km, bien que vous puissiez ajouter un prolongateur d’autonomie de 250 Wh si vous avez un trajet particulièrement épique, et les lumières intégrées resteront allumées pendant deux heures après avoir épuisé toute l’énergie. dans le réservoir.

Canyon a monté un phare Lupin Nano SL sur le guidon, avec un boîtier retravaillé qui maintient les câbles propres et bien rangés. Il existe également des commandes pour modifier le réglage du faisceau. Les deux feux rouges à l’arrière se trouvent dans les contours des haubans, ils restent donc visibles même lorsque vous avez des sacoches à bord, mais sont également facilement remplaçables.

Le CF Trail (7999 €) n’est pas non plus le seul vélo de la gamme Grizl:ON de Canyon. Il y a aussi le CF 9 (6999 €), qui, avec 15,3 kg, est le plus léger du groupe ; le CF Daily (5499 €), livré avec des garde-boue et un porte-bagages arrière ; et le CF 7 d’entrée de gamme, qui à 4999 € est le plus abordable.

Tous ont un cadre en fibre de carbone, sont disponibles en cinq tailles et peuvent être achetés dès maintenant.