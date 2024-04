La nouvelle gamme de pistolets de massage de Therabody soulage la douleur dans encore plus d’endroits

Avec la dernière gamme de pistolets de massage de Therabody, la marque souhaite soulager la douleur d’encore plus de parties de votre corps.

Nous utilisons depuis longtemps les massages pour soulager la douleur causée par des blessures ou une activité. Mais grâce aux pistolets de massage à domicile, nous avons pu le faire dans le confort de notre canapé plutôt que de nous allonger sur une table trouée. Et la dernière gamme de pistolets de massage de Therabody vise à soulager la douleur dans encore plus d’endroits autour de votre corps. Il existe trois nouveaux produits, chacun conçu pour des domaines différents.

Le premier de ce trio de merveilles de fonte musculaire est le Theragun Pro Plus. C’est un appareil tellement désireux de vous remettre sur pied qu’il propose six options thérapeutiques différentes. Nous parlons de thérapie par la lumière LED proche infrarouge qui pénètre profondément dans vos muscles, de thérapie par vibrations et de thérapie par la chaleur pour vous réchauffer. Si vous avez envie, il existe même un accessoire de thérapie par le froid (vendu séparément) pour ceux qui aiment se rétablir avec un côté glacial. Ajoutez des protocoles de respiration et un capteur de fréquence cardiaque intégré pour une touche personnalisée, et vous obtenez le gadget le plus avancé à avoir jamais frappé doucement un être humain.

Ensuite, il y a le Theragun Sense, plus silencieux et plus intelligent, qui vise à synchroniser votre corps et votre esprit. Cet appareil combine une thérapie par percussion avec un moniteur de fréquence cardiaque et un écran LCD. L’objectif de Therabody ? Pour vous guider dans un voyage de détente. Que vous recherchiez un soulagement du stress ou une amélioration du sommeil, cet appareil est comme cet ami qui sait toujours quoi dire.

Dernier point mais non le moindre, le Theragun Relief. Ce petit numéro est le « tout-le-monde » du groupe. Il est facile à utiliser, efficace et aussi silencieux qu’une souris. Cet appareil Therabody est votre référence pour les maux et douleurs quotidiens, avec un système de commande à un bouton. Therabody affirme que cette nouvelle gamme vise à intégrer des performances physiques et mentales optimales à votre routine quotidienne.

La toute nouvelle gamme de Therabody est disponible à partir de ce mois-ci.