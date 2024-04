Elgato présente une Facecam revisitée avec HDR

Elgato présente la Facecam MK.2, une webcam 1080p. Le dernier modèle offre tout de nouvelles fonctionnalités telles que le HDR, un obturateur de confidentialité intégré et des effets de panoramique, inclinaison et zoom. Grâce à une qualité d’image améliorée, la Facecam MK.2 permet aux streamers et aux professionnels de bénéficier d’un rendu plus vrai que nature, même sous faible éclairage. Son design épuré s’intègre naturellement dans les espaces de travail modernes, tandis que son profil plus bas favorise le contact visuel.

Dès aujourd’hui, la Facecam MK.2 est proposée à la vente en ligne, et sera bientôt disponible chez d’autres détaillants. Les utilisateurs peuvent obtenir gratuitement son logiciel personnalisé, Camera Hub, sur le site web d’Elgato.

Grâce à sa sensibilité optimisée, Facecam MK.2 est également plus performante sous faible éclairage, par exemple dans les salles de jeu sombres ou pendant les soirées tardives au bureau. Résultat : une image professionnelle et éclatante qui repousse les limites de la vidéo Full HD. Les éclairages à fort contraste ne posent plus de problème. La technologie HDR apporte des couleurs et des détails réalistes, même contre des fenêtres de bureau lumineuses ou dans une salle sombre éclairée par des lumières LED. Par ailleurs, la Facecam MK.2 capture des images HDR en Full HD à une vitesse remarquable de 60 images par seconde, soit deux fois plus vite que la plupart des autres webcams, pour des vidéos d’une fluidité et d’une netteté incomparables.

Désormais, les utilisateurs peuvent aussi protéger l’objectif de leur webcam et leur vie privée d’un simple geste. La Facecam MK.2 est dotée d’un obturateur intégré qui coulisse en place. Il n’est donc plus nécessaire de chercher des capuchons perdus ou des couvercles encliquetables difficiles à manipuler. Avec la Facecam MK.2, la tranquillité d’esprit est toujours à portée de main.

Avec un support retravaillé et un format plus petit, la nouvelle Facecam s’intègre parfaitement dans n’importe quelle installation. Perchée plus bas sur les moniteurs, la Facecam MK.2 offre un maintien ultra-sécurisé et un meilleur contact visuel avec la caméra. Son profil élégant et compact apporte non seulement une touche de modernité aux espaces de travail, mais il minimise également les distractions oculaires, tout en laissant les écrans libres de toute obstruction. Comme le modèle d’origine, la Facecam MK.2 se fixe facilement aux perches et aux supports de montage à l’aide d’un filetage standard de 1/4 de pouce.