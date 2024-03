Sony présente la SRS-XV500, sa nouvelle enceinte Party Box

Sony présente la SRS-XV500 (400 €), une enceinte conçue pour la fête avec une puissance et une autonomie accrues, peu importe le lieu. Elle associe un son puissant, un éclairage intégré, une batterie longue durée, ainsi que la possibilité de brancher un micro de karaoké. Elle offre tout le nécessaire pour divertir amis et famille jusqu’au bout de la nuit.



Il est désormais possible de profiter de sa musique préférée avec la SRS-XV500 comme il se doit, grâce à ses deux haut-parleurs X-Balanced, fournissant des basses puissantes avec une distorsion minime et deux tweeters qui produisent des voix claires tout en élargissant le champ sonore.



Grâce à sa batterie à grande autonomie, la SRS-XV500 assure une fiabilité constante. Une fois complètement chargée, elle garantit jusqu’à 25 heures de lecture. De plus, un court chargement de 10 minutes ajoute jusqu’à 2,5 heures[1] de fonctionnement. La fonction Battery Care élimine la crainte de la surcharge, assurant ainsi une plus grande fiabilité de l’enceinte sur une durée prolongée.

La SRS-XV500 dispose d’une résistance à l’eau IPX4[2] permettant une utilisation sans souci en extérieur, même sous une légère pluie. Conçue pour la mobilité, à la portabilité, elle intègre une poignée facilitant son transport. De plus, sa polyvalence lui permet de s’adapter à tous les environnements, que ce soit en position verticale ou horizontale.



Le divertissement prend une dimension supplémentaire : s’amuser en chantant ses morceaux préférés à pleine voix est également possible grâce à la fonction karaoké. Pour interpréter sa chanson favorite, il suffit de connecter un micro de karaoké et d’appuyer sur lecture. Les commandes d’écho et de tonalité situées à l’arrière du haut-parleur permettent d’ajuster le son selon vos préférences. Une deuxième entrée vous permet de faire un duo avec un ami sur un second micro, ou même de brancher une guitare pour faire passer l’événement au niveau supérieur. Chaque entrée dispose de réglages individuels.



Outre ses qualités musicales, la SRS-XV500 contribue à créer une atmosphère festive grâce à sa fonction d’éclairage ambiant. Que ce soit pour l’utiliser au quotidien ou lors d’une fête, il est possible de personnaliser les illuminations via l’application mobile Fiestable.

Sony| Music Center et Fiestable

La SRS-XV500 est compatible aussi bien avec Sony | Music Center qu’avec Fiestable. L’application Sony | Music Center permet de sélectionner des listes de lecture, de modifier les motifs d’éclairage et les modes audio, directement depuis le dancefloor. Fiestable ouvre l’accès à des fonctions amusantes afin de créer une ambiance festive absolue, en créant une playlist, en utilisant le mode karaoké qui intègre les Modifications Vocales et l’Écho, ou en ajoutant des effets sonores grâce aux commandes de DJ.