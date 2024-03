Formule E :Tout ce qu’il faut savoir avant le Tokyo E-Prix

Après une quatrième manche exaltante au Brésil, la Formule E revient pour la cinquième manche au Japon, un pays réputé pour son riche héritage en matière de course automobile.

C’est la première fois que le championnat du monde se rend dans ce pays, ce qui en fait un événement historique. La scène est prête pour le prochain chapitre du Championnat du Monde ABB FIA Formula E, avec en toile de fond la baie de Tokyo, devant une foule à guichets fermés.

Il y a un peu plus d’une semaine, le São Paulo E-Prix a donné lieu à l’une des courses les plus passionnantes du championnat. Le Sambadrome a été le théâtre de plus de 200 dépassements, d’un dépassement de Sam Bird dans le dernier tour pour assurer la première victoire de NEOM McLaren et d’une lutte acharnée pour la dernière place sur le podium, avec en point d’orgue un sprint final qui a vu trois pilotes franchir la ligne d’arrivée à seulement 0,3 seconde d’écart.

Tous les regards seront tournés vers Nick Cassidy, un pilote chevronné avec une histoire remarquable dans le sport automobile japonais, y compris la prestigieuse “triple couronne” japonaise de son temps en Asie. Il sera rejoint par son coéquipier Mitch Evans, qui voudra faire de sa 100e course dans le championnat, ainsi que de celle de son équipe, un moment inoubliable. Sacha Fenestraz, qui a déménagé au Japon et y a propulsé sa carrière dans le sport automobile, est lui aussi de retour sur la piste. Le retour de Cassidy et de Fenestraz au Japon ajoute une dynamique passionnante pour leurs fans et promet de l’action sur le circuit au milieu des autres pilotes de classe mondiale.

Sam Bird, chef de file des Nissan et tout juste auréolé de sa 12e victoire en Formule E, sera lui aussi prêt pour un nouvel affrontement. Oliver Rowland, pour sa part, cherchera un nouveau podium à ajouter à son palmarès avec Nissan FE Team, tandis que Pascal Wehrlein, pour Tag Heuer Porsche, reste une des forces en présence puisqu’il est actuellement deuxième du championnat et qu’il maintient une impressionnante série de 15 courses dans les points.

Le E-Prix 2024 de Tokyo débutera à 15h03, heure locale, 07h03 heure française le samedi 30 mars.

LE CIRCUIT

Situé au milieu de la baie de Tokyo, le circuit urbain inédit qui accueillera le Tokyo E-Prix promet un nouveau défi pour les pilotes et un spectacle exceptionnel pour les spectateurs. Les 20 virages du circuit de 2,585 km présentent un tracé étroit et technique comprenant quatre longues lignes droites et quatre enchaînements de chicanes.

On notera en particulier une section difficile entre le virage 3 et le virage 7, qui sera l’endroit idéal apprécié des fans pour assister de près à la bataille. À l’extérieur du virage 4, les pilotes pourront activer leur ATTACK MODE, ce qui ajoutera un élément stratégique à la course. De plus, les deux premiers virages du circuit, ainsi que les virages 10 et 11, semblent être les endroits privilégiés pour les dépassements, ce qui offrira de nombreuses actions passionnantes aux fans.

UNE SAISON 10 PLEINE DE SUSPENSE

La saison 10 du Championnat du Monde ABB FIA Formula E a officiellement démarré en janvier avec quatre manches déjà disputées dans des villes emblématiques : Mexico, Diriyah et São Paulo. Dans la plus pure tradition de la Formule E, le classement des pilotes continue de distinguer ce championnat puisque chacune des quatre manches a couronné un vainqueur différent.

Pour ne rien gâcher, neuf pilotes différents sont montés sur le podium, et huit équipes différentes figurent dans le top 10.

Au classement du championnat, Nick Cassidy pour Jaguar TCS Racing est actuellement en tête malgré son abandon lors de la quatrième manche à São Paulo. Il est suivi de près par Pascal Wehrlein, pour Tag Heuer Porsche, et son coéquipier Mitch Evans. Le Français Jean-Éric Vergne et le champion en titre Jake Dennis complètent le top 5, devant le vainqueur du São Paulo E-Prix, Sam Bird, qui a remporté la première victoire de NEOM McLaren en Formule E il y a moins de deux semaines. Oliver Rowland (Nissan), Maximilian Gunther (Maserati MSG Racing), Sébastien Buemi et Robin Frijns (Envision) complètent le top 10 avant le week-end.

PROGRAMME COMPLET

Essai Libre 1 – 08h25 CET vendredi 29 mars

Essai Libre 2 – 23h55 CET vendredi 29 mars

Qualifications – 02h20 CET samedi 30 mars

Course – 07h03 CET samedi 30 mars