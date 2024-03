Les voitures volantes sont peut-être plus proches que vous ne le pensez : celle-ci est entrée en production

Bien que les voitures volantes soient un sujet de science-fiction depuis des années, il semble qu’elles soient plus proches que vous ne le pensez avec l’AirCar.

Les voitures volantes sont depuis longtemps un rêve de science-fiction. Notre préférée est la DeLorean de Doc commence à voler à la fin de Retour vers le futur. Mais ces voitures volantes sont peut-être un peu plus proches de la réalité que vous ne le pensez. Bien qu’elle ne soit pas l’une des meilleures voitures du marché, les gens de KleinVision ont développé l’AirCar. Oui, cela ressemble à quelque chose qu’Apple ferait, mais ce n’est pas le cas. C’est une véritable voiture volante qui entre en processus de fabrication.

Avant de commencer à vider votre garage pour faire de la place à une voiture volante, mettons les choses au clair. KleinVision a vendu une « licence géographiquement limitée » pour sa technologie de haut vol à Hebei Jianxin Flying Car Technology Co. Cette centrale chinoise est désormais prête à produire des voitures volantes en production. Les détails de tout cela sont tous gardés sous clé, mais l’essentiel est que le ciel chinois va devenir un peu plus fréquenté, dans le bon sens. Ce n’est pas la seule chose qui est restée secrète, nous ne connaissons pas encore de détails sur la voiture.

Stefan Klein et Anton Zajac, les cerveaux derrière KleinVision, semblent ravis de ce partenariat. Ils parlent de l’élargissement de l’accès mondial à ces solutions de mobilité révolutionnaires. Et honnêtement, qui peut leur en vouloir ? Et ce n’est pas seulement un concept qui ne verra jamais le jour : de vraies personnes se sont déjà rendues à bord de la voiture volante. Le milliardaire YouTuber, MrBeast et les gars de The Grand Tour – Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May – ont tous donné leur approbation.

Alors, gardez les yeux ouverts, car les voitures volantes pourraient voler dans le ciel plus tôt que vous ne le pensiez. Quant à savoir quand vous pouvez vous attendre à voir ces merveilles volantes esquiver les pigeons et rendre votre trajet infiniment plus cool, restez à l’écoute. Et pour ceux d’entre vous qui s’interrogent sur le prix, qu’ils commencent à économiser dès maintenant.