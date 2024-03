Ces enceintes colonnes Bowers & Wilkins sont conçues pour les petits espaces

L’enceinte haut de gamme 702 S3 Signature n’a pas besoin d’un espace immense…

Si vous recherchez une nouvelle enceinte pour votre maison, plus grande signifie généralement meilleure. Mais ce n’est pas toujours idéal si vous disposez d’un espace un peu plus petit. Heureusement, cette nouvelle enceinte colonne de Bowers & Wilkins est conçue pour les pièces plus étroites. Le 702 S3 Signature est l’un des appareils de la plus haute qualité de la marque, promettant un son authentique et précis.

La 702 S3 Signature de B&W est une enceinte sur pied qui non seulement se distingue physiquement, mais qui se distingue également par ses prouesses acoustiques. Imaginez que la 702 S3, déjà exceptionnelle, ait fait peau neuve – voici le résultat. Il y a un tweeter à dôme en carbone qui refroidit dans un boîtier en aluminium chic Tweeter-on-Top. Vous trouverez une grille de protection supplémentaire pour le tweeter pour ce punch supplémentaire. Les bassex ? C’est comme être frappé par un gant de velours, grâce à trois haut-parleurs de basse Aerofoil Profile de 165 mm. Et avec des composants internes améliorés à tous les niveaux, ce haut-parleur promet une clarté qui vous fera pleurer des larmes de joie sonore.

L’enceinte sur pied 705 S3 Signature offre un design plus compact sans lésiner sur la transparence ou la précision. C’est le compagnon idéal pour ceux qui disposent d’un peu moins d’espace mais qui recherchent un son de qualité.

Parlons maintenant de look, car ces enceintes ne sont pas seulement une question de son. Ils sont disponibles en placage de bois Midnight Blue Metallic ou Datuk Gloss, tous deux avec des bordures dorées éclatantes qui crient « regardez-moi ! Ces finitions sont si exclusives que même les haut-parleurs semblent savoir qu’il s’agit de quelque chose de spécial, arborant des plaques de logo Signature uniques qui murmurent subtilement : « Oui, je suis si bon ».

Envie d’ajouter ces enceintes à votre petit salon ? Le 702 S3 Signature vous coûtera 8500 €/ par paire. Si vos poches ne sont pas si profondes, le 705 S3 Signature offre un prix légèrement plus acceptable de 4000 € par paire.