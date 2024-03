La nouvelle Black Bay Chrono de Tudor se démarque avec son cadran rose

La Tudor Black Bay Chrono Pink est déjà l’un des lancements de montres les plus excitants cette année, et ce n’est même pas encore Watches and Wonders !

S’il y a une tendance de l’industrie horlogère à laquelle on peut m’associer, ce sont les cadrans amusants et colorés, et le dernier Black Bay Chrono de Tudor, doté d’un superbe cadran rose, en est un parfait exemple. Cette Tudor Black Bay Chrono Pink a été lancée en collaboration avec le chanteur et ambassadeur Tudor Jay Chou, qui « possède la couleur rose ».

Bien sûr, cela met également en évidence le récent partenariat de la marque suisse avec l’Inter Miami CF – l’équipe de football MLS de David Beckham qui joue dans un maillot rose. La Black Bay Chrono « Pink » est dotée du même boîtier satiné et poli de 41 mm que le chronographe existant de Tudor. Il est fabriqué en 316L avec une lunette fixe et un insert noir en aluminium anodisé avec une échelle tachymétrique. Son véritable point fort est son cadran rose bombé, avec des sous-cadrans noirs contrastés. À mes yeux, c’est la nuance de rose parfaite, se situant joyeusement entre le rose « chaud » de Barbie et une nuance de rose pastel plus sourde. Bien sûr, vous obtenez également les aiguilles « Flocon de neige » de Tudor (une caractéristique des montres Tudor depuis 1969) et du Super-LumiNova de qualité A sur les marqueurs.

À l’intérieur se trouve le calibre chronographe de manufacture MT5813, certifié par le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC), doté d’un spiral en silicium, d’une réserve de marche de 70 heures, d’une construction à roue à colonnes et d’un embrayage vertical. La montre est livrée avec le magnifique et extrêmement confortable bracelet à 5 maillons de Tudor, doté d’un fermoir à réglage rapide « T-fit ». C’est une première pour la gamme Black Bay Chrono.

Pourquoi on aime tant les montres colorées ? Cela montre que ces marques horlogères suisses, généralement très sobres, sérieuses et peu enclines à prendre des risques, ont en réalité un côté ludique. Nous l’avons vu récemment avec la MoonSwatch, l’Oris ProPilot X « Kermit » et bien sûr la gamme colorée Rolex Oyster Perpetual.

Mauvaise nouvelle si vous prévoyez de vous rendre dans votre boutique Tudor locale pour en acheter un. Tudor a déclaré que la Black Bay Chrono « Pink » n’est pas destinée au grand public et que seul un petit nombre d’exemplaires seront produits.