Toyota C-HR Plug-in Hybrid : la meilleure du peloton

Les automobilistes effectuant des trajets quotidiens avec accès à une recharge à domicile trouveront cette variante de la nouvelle C-HR la plus attrayante.

Nous avons pu conduire la nouvelle Toyota C-HR à la fin de l’année dernière dans sa version hybride standard. Même si l’on a vraiment adoré le design extérieur remanié de cet engin, le groupe motopropulseur était légèrement moins captivant. Maintenant, place à la Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220. La possibilité d’effectuer une partie – ou la totalité – du trajet en utilisant l’énergie électrique offre un véritable attrait. Vous bénéficiez également d’un chargeur domestique, ce qui vous permet de recharger le soir et de faire à peu près tout ce que l’on doit faire le lendemain exclusivement sur batterie.

A priori, la C-HR Plug-in Hybrid 220 est disponible en trois niveaux de modèles, à commencer par le niveau Design. Nous avons pris le volant de l’édition Excel de milieu de gamme. Le GR Sport complète le trio. Les modèles PHEV côtoient les voitures hybrides de 1,8 et 2 litres, il y en a donc pour tous les goûts, à l’exception d’une édition entièrement électrique.

Le style

En ce qui nous concerne, la dernière Toyota C-HR a toujours l’air d’un régal de l’extérieur. La façon dont les designers de Toyota ont travaillé la forme et l’ont complétée avec une peinture bicolore fait de cette voiture un véritable accroche-regard. Combiné avec les jantes en alliage de 19 pouces (une amélioration par rapport aux 18 pouces sur la version Design), les poignées de porte affleurantes et la vitre arrière, l’aspect général est extrêmement impressionnant.

La revisite de l’intérieur met cependant en évidence ce qui a moins de succès avec le C-HR. On se sent encore un peu à l’étroit et peut-être trop confortable pour son propre bien. Les conducteurs peuvent trouver la console centrale haut de gamme une légère irritation ; si vous détendez votre bras, cela vous gêne. De même, si vous êtes assis du côté passager, la ligne (certes élégante) qui va de la console au tableau de bord peut empiéter sur l’espace pour les jambes. Très bien si vous êtes mince, mais pas si bon pour les personnages de grande taille. Il en va de même pour les sièges arrière, tandis que le coffre est tout aussi conservateur en termes d’espace, surtout avec une batterie en dessous.

Le modèle que j’ai conduit avait cependant un niveau d’équipement décent, avec un éclairage ambiant égayant les choses la nuit. Les revêtements des sièges et des panneaux de porte sont plutôt bien exécutés, et Toyota souligne son utilisation de matériaux recyclés pour donner au C-HR un attrait environnemental supplémentaire.

Le lecteur

Toyota propose des chiffres d’autonomie officiels alléchants pour ce PHEV de 2,0 litres.Quand nous avons essayé la C-HR, la version plug-in a été impressionnante. Le démarrage et l’exécution de petits sauts à l’aide de l’énergie électrique sont fluides et fluides.

Cependant, la C-HR souffre toujours de la boîte de vitesses automatique eCVT de Toyota. Lorsqu’elle fonctionne en tandem avec le moteur essence, les mêmes irritations surviennent avec les éditions hybrides ; mettez le pied au plancher et attendez-vous à des montées en régime enthousiastes. Aller doucement avec l’accélérateur semble la clé du succès, sans mouvements brusques, ce qui signifie que vous pouvez obtenir des performances simplifiées lorsque vous utilisez le bloc de 2,0 litres.

Tout comme les voitures hybrides, le PHEV fonctionne assez bien lorsque vous roulez sur route ouverte. En fait, nous avons trouvé la C-HR assez agréable à tous points de vue, avec quelques routes sinueuses décentes qui me permettent de voir comment la configuration de la suspension s’adapte aux différentes dispositions techniques. Cependant, elle ne réagit pas bien aux bosses de la route, surtout si vous voyagez en ville et que vous roulez souvent sur des plaques d’égout surélevées.

Néanmoins, la C-HR roule bien pour la plupart et la puissance délivrée est plus douce que les modèles hybrides. Il s’arrête également assez bien, tandis que le bouton « B » du levier de vitesses permet une conduite partielle d’un pied. Bien sûr, ce n’est pas la voiture la plus excitante au monde à conduire, mais la C-HR offre ce qu’on attend d’elle, donc on ne se plaint pas vraiment.

La technologie

Toyota n’offre rien de trop radical en matière de technologie intérieure, et tout est le même que celui que l’on retrouve sur les voitures hybrides. L’ensemble multimédia Smart Connect+ contient tout ce dont vous avez besoin, avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. L’écran tactile de 12,3 pouces est également assez passable, bien qu’il semble un peu moins impressionnant que ceux des concurrents.

Nous avons également trouvé les aides à la conduite de la C-HR correctes, avec les quelques éléments habituels d’assistance au changement de voie, d’alerte de trafic transversal avant, de caméra de surveillance du conducteur et de système de feux de route adaptatifs proposés si vous en avez besoin.

La configuration de la caméra de recul est presque essentielle pour cette voiture car, même si elle dispose d’un ensemble de rétroviseurs décent, la C-HR se sent toujours un peu coincé grâce au design de la carrosserie. C’est certainement moins amusant de reculer que d’avancer.

Verdict Toyota C-HR hybride rechargeable

Nous sommes toujours séduits par le look révisé de la Toyota C-HR – cet extérieur fait vraiment mouche. C’est moins une réussite à l’intérieur, avec bon nombre des mêmes compromis à l’avant et à l’arrière de la voiture qui ont rendu son prédécesseur un peu aléatoire. La voiture devrait bien fonctionner si vous conduisez seul ou si vous êtes en couple, et toute personne ayant de jeunes enfants pourra se débrouiller avec les sièges arrière. Dans l’ensemble, c’est un peu serré.

La Toyota C-HR Plug-in Hybrid 220 est la meilleure du groupe, surtout si vous avez tendance à faire beaucoup de trajets courts. Si vous avez accès à un chargeur domestique, cela a encore plus de sens, à condition que vous soyez suffisamment discipliné pour le brancher. Le moteur à essence de 2 litres fournit une quantité de puissance décente, donc le PHEV fonctionne pour fonctionne plus longtemps, mais il prospère mieux lorsque vous êtes dans un environnement urbain et que vous pouvez profiter de l’autonomie électrique respectable.

L’avis de Stuff…

Note : 4/5

La PHEV est la meilleure version de la C-HR, à condition que vous la branchiez à la maison et que vous ayez un trajet raisonnable.

Avantages

Son style de science-fiction fait vraiment mouche

Idéale pour les trajets plus courts à l’énergie électrique

Roule en douceur

Les inconvénients

L’autonomie des véhicules électriques exclut les trajets plus longs

L’intérieur n’est toujours pas vraiment spacieux