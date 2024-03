Apple annonce la conférence WWDC 2024 : attendez-vous à de nouveaux iOS et à des fonctionnalités IA majeures

La WWDC est de retour ! Apple va nous montrer tous les derniers logiciels (et peut-être matériels) sur lesquels il travaille, voici à quoi s’attendre.

La conférence des développeurs Apple WWDC est de retour pour 2024 ! Comme prévu, l’événement annuel aura lieu en juin. Le géant de la technologie des smartphones a envoyé des invitations pour la conférence des développeurs. Il aura lieu dans la semaine du 10 juin (jusqu’au 14 juin), avec la keynote principale le premier jour.

Lors de la conférence, nous verrons tous les derniers logiciels sur lesquels Apple travaille. Cette année, nous attendons les débuts habituels des derniers logiciels iOS, iPadOS, macOS et watchOS. Et avec le Vision Pro désormais sur les visages des gens, nous devrions voir ce que prévoit Apple pour visionOS. Mais cette année, nous nous attendons à ce que les fonctionnalités majeures IA occupent le devant de la scène. Et nous pourrions même voir du nouveau matériel lancé, ce qu’Apple est connu pour faire lors de cet événement.

Pendant le reste de la semaine, Apple organisera des ateliers avec des développeurs pour son nouveau logiciel. L’intégralité du programme est également disponible en diffusion en direct pour ceux qui disposent d’un compte développeur. Ces ateliers seront un mélange d’événements en ligne et en personne, comme lors des deux dernières conférences.

À quoi s’attendre à la WWDC 2024

Apple dévoile également toujours sa dernière version d’iOS, iPadOS, macOS et watchOS lors de cet événement. Nous nous attendons à voir iOS/iPadOS 18, watchOS 11 et macOS 15 (avec un surnom basé sur la localisation – quelque chose en Californie). Pour la première fois, nous devrions voir une nouvelle version de visionOS pour le casque Vision Pro, ainsi que de nouveaux logiciels pour l’Apple TV et les HomePod. Apple devrait également en révéler davantage sur la version remaniée de CarPlay. Tous ces logiciels seront probablement disponibles en septembre – selon le calendrier habituel.

Mais le plus gros titre de la WWDC 2024 sera les nouvelles fonctionnalités d’IA. Le PDG Tim Cook a déclaré dans une interview précédente qu’Apple allait révéler sur quoi il travaillait. Et apparemment, ce sont des choses assez importantes. Nous nous attendons à ce que Siri soit remanié et soit beaucoup plus intelligent, grâce aux capacités LLM de type chatbot intégrées. Il pourrait également y avoir de nouvelles fonctionnalités d’IA intégrées à votre iPhone, en particulier pour l’édition de photos. Bien entendu, le texte prédictif et d’autres fonctionnalités similaires qui utilisent déjà l’IA devraient également bénéficier d’améliorations.

Dans un tweet annonçant l’événement, « Joz », vice-président marketing d’Apple, a écrit que l’événement serait absolument incroyable. Le A et le I majuscules sont sûrement un clin d’œil aux fonctionnalités d’IA présentées lors de la conférence des développeurs.

En ce qui concerne le matériel, nous n’attendons pas de lancements révolutionnaires cette année, mais nous pourrions voir de nouvelles versions. Il y a eu des rumeurs concernant un nouveau HomePod avec un écran tactile intégré, nous pourrions donc le voir arriver aux côtés du dernier logiciel HomePod. Plus probablement, nous pourrions voir de nouveaux Mac. Les Mac Studio, Mac mini et Mac Pro n’ont pas encore reçu le traitement du processeur M3. Nous pourrions donc voir des actualisations mineures des performances lors de la WWDC 2024.