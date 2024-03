Plancha ENO Initial 50 électrique, destination terrasse

ENO, reconnu pour son savoir-faire d’excellence en émaillage, dévoile sa nouvelle gamme de planchas électriques : l’Initial 50 électrique. Conçue pour l’intérieur ou l’extérieur, son format compact la rend parfaite pour les petits espaces. Résolument performante, l’Initial 50 est facile à utiliser avec son écran de commande tactile pour une cuisine saine à la plancha.



La plancha initial 50 électrique vient compléter la gamme Enosign en proposant une version plus accessible mais tout aussi performante que le gaz. Son design compact et fonctionnel est particulièrement intéressant en environnement urbain ou tout autre petit espace. Equipée d’une zone de chauffe, sa puissance lui permet de passer de 0 à 360° en 7 minutes.

Chaque produit ENO est pensé et fabriqué selon des principes respectueux de l’environnement : utilisation de matériaux durables et recyclables ; appareils facilement démontables ; plaques en fonte garanties à vie. ENO a obtenu le label LONGTIME®, qui atteste aux consommateurs la longévité et la robustesse de ses produits. De plus, ENO attache une vive importance à la fabrication française de ses planchas qui sont certifiées Origine France Garantie.