Arlo lance sa nouvelle gamme Essential, les plus avancées à ce jour

Arlo lance sa nouvelle gamme Essential avec une résolution 2K et des fonctions de sécurité 4 en 1 pour une sérénité optimale à domicile.



Offrant des fonctions de sécurité 4 en 1, elle répond au besoin croissant des consommateurs de disposer d’une solution abordable pour une maison plus sûre. La gamme comprend une variété de nouvelles fonctionnalités, telles que la résolution 2K, pour les caméras Essential fournissant l’image la plus nette à ce jour. Convenant à un large éventail d’utilisateurs et de prix, les caméras Essential Outdoor, Essential Outdoor XL et la Video Doorbell sont également disponibles en résolution 1080p. Les caméras fonctionnent ensemble et individuellement, pour offrir aux utilisateurs les quatre fonctions les plus demandées en matière de sécurité domestique : enregistrement vidéo, surveillance audio, détection de mouvement et dissuasion.

Parfaites pour ceux qui recherchent des systèmes de sécurité domestique simples mais complets, les caméras Essential Outdoor et Outdoor XL garantissent la capture de vidéos nettes de jour comme de nuit. Les options de résolution 2K et 1080p permettent aux utilisateurs de garder un œil sur l’extérieur de leur propriété grâce à des vidéos sans distorsion. Les deux caméras de sécurité sont dotées d’un système audio bidirectionnel clair avec annulation du bruit et de l’écho, pour entendre les moindres détails sonores. Les utilisateurs peuvent même avertir les intrus grâce à la sirène intelligente de 80 dB, qui peut être entendue jusqu’à 30 mètres de distance. Le puissant projecteur illumine jusqu’à 5 mètres autour de la propriété et s’allume automatiquement lorsqu’un mouvement est détecté. Le Bluetooth facilite l’installation de la caméra et, grâce à la vision nocturne avec des couleurs réalistes, les utilisateurs peuvent facilement voir ce qui se passe autour de leur maison à toute heure du jour ou de la nuit.

Les caméras Arlo Essential sont également conçues pour résister aux conditions météorologiques extrêmes, car le matériau polycarbonate résistant aux intempéries résiste à tous les caprices de la météo, sous la pluie, au soleil, sous le vent et dans la neige. Avec un abonnement Arlo, les utilisateurs peuvent bénéficier d’un stockage sécurisé dans le Cloud jusqu’à 60 jours, ainsi que des notifications interactives pour une sécurité optimale. Pour ceux qui s’absentent plus souvent de leur domicile, l’Essential XL dispose également d’une autonomie de batterie jusqu’à 4 fois supérieure pour sécuriser leur propriété plus longtemps.



La nouvelle caméra Arlo Essential Outdoor est disponible dès maintenant en 2K sur Arlo.com et chez les revendeurs Arlo agréés, ou en HD sur Amazon.com.