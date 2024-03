Philips dévoile sa nouvelle application HomeID, une interface pour connecter tous ses appareils de cuisine et machines à café.





L’application HomeID permet de connecter ses appareils Philips, anciennement reliés à NutriU et Coffee+, et trouver l’inspiration pour ses repas ou ses boissons caféinées auprès de la communauté Philips, d’un simple clic. L’application HomeID facilite la connexion de tous les appareils de cuisine et des machines à café Philips. Que l’on souhaite découvrir sa prochaine recette coup de cœur, partager sa dernière création avec d’autres gourmands ou simplement pour trouver l’inspiration, HomeID est la plateforme idéale ! L’application propose un accompagnement pas-à-pas pour révéler le potentiel des utilisateurs grâce aux appareils Philips.

Parmi les fonctionnalités proposées sur la nouvelle application HomeID :

• Programmer ses appareils à distance et suivre ses préparations, étape par étape, jusqu’à la dégustation.

• Découvrir les dernières tendances culinaires en rejoignant une communauté active qui s’échange ses recettes et astuces, et en bénéficiant de conseils de barista pour perfectionner ses boissons préférées.

• Accéder facilement à un éventail de ressources pour parfaire son utilisation des produits, notamment des guides d’utilisation et des recettes adaptées à chaque appareil.

• Retrouver des conseils d’entretien pour son appareil Philips, incluant des astuces de nettoyage et la sélection des pièces adaptées au lave-vaisselle.

L’application HomeID devient ainsi une plateforme indispensable pour exploiter au mieux le potentiel des appareils Philips.

HomeID vient remplacer les applications NutriU, pour les équipements de cuisine, et Coffee+, pour les machines à café. Cette nouvelle application sera disponible dans plus de 70 pays et concerne une large gamme d’appareils, comme les Airfryer, mixeurs, centrifugeuses, Air Cooker, Pasta Maker, cuiseurs à riz et les machines à café.