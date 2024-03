Revolut lance eSIM et permet désormais aux voyageurs d’éviter les frais d’itinérance inattendus

Revolut devient l’une des premières banques d’Europe à proposer à ses clients des eSIM et des forfaits de données mobiles.

Revolut eSIM permet aux clients d’obtenir des données mobiles à l’étranger et de rester connectés sans frais d’itinérance inattendus ni interruptions. Disponible à partir du 25 mars 2024, tous les clients français de Revolut utilisant des appareils compatibles eSIM auront accès à l’eSIM, quel que soit leur forfait. Une fois l’eSIM installée, les clients pourront recharger leurs données où qu’ils aillent, sans avoir besoin d’une carte SIM physique. De plus, Revolut permet aux clients d’utiliser l’application Revolut sans utiliser leur quota de données mobiles. Ainsi, si un client Revolut arrive dans un pays étranger dans lequel il n’a pas d’accès à internet, il peut toujours accéder à son application Revolut et utiliser tous les produits et fonctionnalités, y compris le rechargement de ses données.



En installant l’eSIM via l’application Revolut, les clients Ultra auront accès à un avantage supplémentaire dans le cadre de leur forfait : 3 Go de données mobiles à utiliser dans le monde entier, tous les mois. Les clients français qui installent leur nouvelle eSIM avant le 1er mai 2024 pourront également bénéficier d’une offre de lancement de 100 Mo de données sans frais (conditions d’utilisation applicables) utilisable à l’étranger. Le coût d’utilisation des données mobiles à l’étranger ayant augmenté ces dernières années, de nombreux opérateurs de l’Union Européenne n’offrent plus les données en itinérance gratuitement.



Que vous soyez aux États-Unis, en Australie ou en Égypte, vous pouvez facilement obtenir un plan de données mobile , puis partager instantanément les photos époustouflantes de votre voyage avec vos amis et votre famille. Cela change la donne pour les personnes qui aiment voyager”.

L’eSIM complète parfaitement le reste de la gamme de produits Style de Vie de Revolut et permet aux voyageurs d’en bénéficier du début à la fin de leur voyage. De la réservation d’un hébergement via Séjours, à l’accès aux Salons dans plus de 1 000 aéroports, tout en gardant une tranquillité d’esprit grâce aux Assurances et couvertures médicale et dentaire d’urgence pour les plans Premium, Metal et Ultra (les conditions d’assurance s’appliquent, les conditions des plans payants et les frais d’abonnement s’appliquent). Les clients peuvent ensuite profiter d’expériences pour des visites et des attractions, et dépenser comme un local grâce au change de devises à des taux compétitifs dans plus de 30 monnaies. Grâce à la carte eSIM, les clients n’ont plus à s’inquiéter des frais d’itinérance exorbitants.