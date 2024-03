Essai – Renault Clio E-Tech Hybrid 145, la citadine idéale 

La Renault Clio est comme Will Smith : c’est une légende. Et avec cette motorisation hybride, elle est aussi efficace que sobre. Carton plein ? Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Qui n’a jamais eu, ou roulé, en Renault Clio ? Depuis sa première génération, lancée en 1990, 16 millions d’exemplaires sont sortis des chaînes. La Clio est une véritable légende, même si c’est la seconde génération (1998-2016) qui a connu le plus grand succès, avec plus de 5,6 millions d’unités produites. Toujours est-il que la Clio reste une valeur sure de notre marché, où elle se tire la bourre avec la 208 de chez Peugeot. Elle vient juste d’être restylée, c’est la « version 2 de la 5ème génération », on la trouve très cool, on l’a essayée !

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Le restyling amène une nouvelle finition : Esprit Alpine, jolies jantes, couleur bleue, sièges baquets, une lame avant qui semble être inspirée des ailerons de Formule 1. La véritable Alpine est un peu loin de tout cela, mais la puissance du marketing est impénétrable et voici une nouvelle façon de considérer la Clio. L’on se souvient également des Clio Williams de 150 ch, vavavoum, comme on disait chez Citroën : voici l’E-Tech hybride de 145 ch. Les temps changent ? Oui…

Et sous le capot ?

Il y a une belle offre sous le capot de la Clio : la petite Renault conserve la motorisation préférée des VRP à chemise blanche (le 1.5 dCi, Diesel de 100 ch, à la consommation remarquable puisque il est possible de faire du 4 l/100) ; il y a également le petit trois cylindres, en version sans turbo (65 ch) ou avec (90 ch, voire 100 ch avec GPL), et notre version hybride, que l’on retrouve également sous les capots des Captur et Arkana, à savoir un 4 cylindres 1.6 associé à un petit moteur électrique de 49 ch alimenté par une (toute) petite batterie de 1,2 kWh alimente le tout, mais elle se régénère souvent, fort heureusement !

Et au volant, ça donne quoi ?

Elle présente bien, dans sa finition Esprit Alpine, avec de jolis sièges baquet dans lesquels l’on se sent bien intégré. Rien à dire sur l’ergonomie, impeccable, l’on se sent à l’aise dans cette auto, malgré son gabarit plutôt compact (4,05 m) qui la rend impériale en ville, où elle parvient à se garer dans un mouchoir de poche. Ensuite, en ville, on est quand même souvent en mode électrique, en silence, en zéro émission : la consommation se montre à 4,8 l/100, pas mal. Pas mal non plus sur la route : 5,7 l/100 à l’issue d’un long trajet vers Lyon et retour (merci Renault France pour le prêt), l’on se moquera de la vitesse de pointe de « seulement » 174 km/h (une Clio Williams faisait bien mieux, mais ça, c’était avant, car elle consommait deux fois plus !), pour saluer l’efficience. Il faut toutefois prendre un peu sur soi pour gérer la boîte de vitesse (deux rapports pour le moteur électrique, quatre pour le moteur thermique, et des démultiplications qui semblent parfois curieuses), mais c’est largement pire chez Toyota, autre acteur essentiel de l’hybride. On aime également la belle réactivité du système d’info-divertissement, avec la dalle verticale de 10 pouces.

Son point fort ?

Une citadine, confortable, sobre, parfaite au quotidien et capable d’entreprendre de longs trajets comme nous l’avons fait : c’est elle, la Clio…

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + moteur électrique

Cylindrée : 1598 cm3

Puissance : 145 ch à 5600 tr/mn

Couple : 205 Nm à 3600 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique à crabots, 6 rapports (4 thermiques + 2 électriques)

Poids : 1273 kilos

Vitesse maxi : 174 km/h

0 à 100 km/h : 9,3 secondes

Conso officielle / de l’essai : 4,2 l/100 / 5,7 l/100

Prix : gamme à partir de 18700 € ; version d’essai Esprit Alpine à partir de 27600 €

Le verdict de Stuff

Si Renault est le plus gros vendeur d’engins hybride en France, ce n’est peut-être pas par hasard. A l’issue d’une semaine d’essai, riche en émotions, la Clio E-Tech 145 démontre sa (très) belle polyvalence.