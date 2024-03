Les nouvelles tables Cornilleau vont vous donner envie de vous mettre au ping-pong

Ces tables multifonctions signées Cornilleau sont une affaire : elles peuvent facilement se transformer en tables normales !

Si vous cherchez à apporter un peu de plaisir à votre été, les tables de ping-pong sont depuis longtemps la voie la plus populaire. Vous pouvez les coller dans une salle de jeux ou dans le jardin. Mais qu’en est-il lorsque vous ne voulez pas frapper une balle sur la grande table ? C’est là qu’interviennent les dernières tables Cornilleau. Elles sont multifonctionnelles, vous permettant de démonter le filet et de les transformer en tables normales lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Et la réputation olympique de la marque signifie que ce sont de vraies tables de qualité – en fait, elles vont vous donner envie de vous mettre au ping-pong.

Nous sommes constamment bombardés de nouvelles façons de nous mettre en forme, de nous amuser et, de manière générale, de nous améliorer. Mais il n’y a pas beaucoup d’options sans avoir l’impression de subir une torture médiévale (je vous regarde, cours de spinning). Mais le tennis de table fait tout un vacarme. Envie de tenter votre chance à la maison ? Pensez à Cornilleau.

Ces maestros français fabriquent des tables de ping-pong de haut niveau depuis 1969. Leurs références ? Oh, notamment la Fédération Française de Tennis de Table (FFTT). Les tables Cornilleau ne sont pas seulement une jolie surface. C’est comme la Rolls-Royce du monde du ping-pong, avec le label Made in France. Leur recette secrète ? Un mélange de tradition et d’innovation.

Leur gamme comprend tout, de vos tables d’intérieur de jardin aux géants d’extérieur, et même des accessoires de qualité professionnelle. La table de ping-ping In & Outdoor Origin est essentiellement ce qui se passe lorsque le tennis de table rencontre la haute couture. Des pieds en bois de Moabi ? Ok. Un traitement anti-UV ? Ok. Comptez environ 2000 € pour vous en offrir une, élégante, fonctionnelle et parfaite pour un dîner transformé en tournoi de double. Et pour les personnes soucieuses de leur budget ou de leur espace, la gamme Cornilleau commence à un prix beaucoup plus sage, garantissant que personne ne manque une partie. Envie de tenter votre chance ? Ces modèles sont tous disponibles sur commande directement auprès de Cornilleau dans les coloris noir ou blanc.