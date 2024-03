On adore la nouvelle MoonSwach blanche avec une phase de lune Snoopy

Deux ans après le lancement de la collaboration OMEGA X SWATCH, une nouvelle montre non-limitée est proposée dans cette collection devenue entretemps iconique. Voici la Bioceramic MoonSwatch Mission to the moonphase Snoopy.

Tout comme les onze modèles Bioceramic MoonSwatch illustrant les planètes et les onze modèles de Mission to Moonshine Gold, cette nouvelle montre est dotée de la fonction chronographe. Mais, cerise sur le gâteau, elle dispose en plus d’une fonction phase de

lune, probablement la plus poétique des complications horlogères. D’où son nom de « Full Moon, » ou pleine lune, puisque la montre est entièrement habillée de blanc. C’est la première fois de son histoire que Swatch propose une phase de lune couplée à un chronographe.

La montre Bioceramic MoonSwatch Mission to the moonphase est un nouveau clin d’oeil à la marque OMEGA avec la présence de Snoopy sur le disque de phase de lune, couché sur la lune qui se meut dans le compteur placé à 2 heures. Sur le masque et le disque des phases de lune, une citation de la bande dessinée Snoopy se cache parmi les croissants de lune et les étoiles ; elle se révèle uniquement à la lumière des rayons UV. Snoopy est en effet la mascotte de la NASA depuis les années 1960. À ce titre, le « Silver Snoopy Award » est la récompense la plus prestigieuse que l’agence spatiale américaine peut remettre aux individus et organisations qui assurent la sécurité et donc la réussite de ses missions. Ce prestigieux prix a été décerné à OMEGA en 1970 pour son rôle dans l’histoire de l’exploration spatiale, et notamment sa contribution essentielle au retour sain et sauf de l’équipage d’Apollo 13. En 1970, l’explosion d’un réservoir d’oxygène lors de la mission Apollo 13 met en effet en péril la vie des astronautes. Parmi les nombreux défis auxquels l’équipage doit faire face, il leur faudra chronométrer les 14 secondes de mise à feu permettant son retour sur Terre. Heureusement, il pouvait compter sur un chronographe OMEGA pour y parvenir, la Speedmaster Moonwatch. Par ailleurs, en mai 1969, la mission Apollo 10, chargée de la dernière vérification avant une tentative d’alunissage, devait effleurer la surface de la lune et fureter afin de découvrir le site d’atterrissage d’Apollo 11. « Fureter » se disant “snoop around” en anglais, le module lunaire avait été baptisé “Snoopy”. Depuis, l’emblème de Snoopy est considéré comme un porte-bonheur par tous les astronautes.

Les principales caractéristiques de la Speedmaster Moonwatch originale, première montre à être allée sur la lune, sont bien présentes dans la Bioceramic MoonSwatch Mission to the moonphase : le boîtier asymétrique, la célèbre échelle tachymétrique avec le point sur le 90 et les compteurs typiques de la Speedmaster.

La collection Bioceramic MoonSwatch de Swatch fait de ce modèle emblématique une pièce accessible aux fans du monde entier. La version phase de lune reflète parfaitement la joie de vivre et la philosophie d’innovation de Swatch. La montre Bioceramic MoonSwatch Mission to the moonphase, comme tous les modèles de la collaboration OMEGA X SWATCH, est en biocéramique, un mélange unique et breveté par la marque de deux tiers de céramique et d’un tiers de matériaux biosourcés dérivé de l’huile de ricin. La Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE MOONPHASE est disponible dès le 26 mars, uniquement dans une sélection de boutiques Swatch. Il ne sera possible d’acheter qu’une montre par personne, par jour et par Swatch store, tout comme pour l’ensemble de la collection Bioceramic MoonSwatch.