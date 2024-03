“AMG Uncovered” : plongez dans la passion Mercedes-AMG

“AMG Uncovered” est une nouvelle série de vidéos exposant la passion des clients pour leurs véhicules Mercedes-AMG. Shai Gilgeous-Alexander, joueur de basket-ball de la NBA, qui se rend aux matchs au volant de son AMG G 63, lance la série. Les prochains épisodes mettront en scène des stars telles que le pilote de F1 Mercedes-AMG PETRONAS, Lewis Hamilton, et le top model australien, Jess Hart.



La série met en scène un grand nombre de passionnés d’AMG, qu’il s’agisse de clients fidèles ou de célébrités du monde du sport, de la course automobile et de la mode. Cette liste de stars comprend le pilote de F1 Mercedes-AMG PETRONAS Lewis Hamilton, le top model australien Jess Hart, le coureur de NASCAR James Kirkham et le pilote de Theeba Motorsport Reema Juffali. Chaque personnalité possède et conduit un modèle AMG différent, notamment l’AMG G 63, l’AMG GT, l’AMG SL Roadster et l’AMG C 63.

La star du basket Gilgeous-Alexander est bien connue pour sa collection de voitures qui ne cesse de s’agrandir. Cependant, la Mercedes-AMG G 63 est sa voiture de prédilection pour se rendre à l’entraînement et aux matchs. “J’essaie de conduire mon AMG G 63 autant que possible. Elle est unique, racée et amusante à conduire. Cette voiture est un prolongement de moi-même, c’est pourquoi j’ai été ravi quand AMG m’a demandé de participer à sa nouvelle série ‘Uncovered’. C’est génial de voir comment d’autres propriétaires d’AMG utilisent leur voiture et de partager ma passion pour cette marque avec la communauté AMG.



Conçue et tournée par Rankin Creative, la série “AMG Uncovered” est conçue pour donner l’impression d’un aperçu naturel et authentique de la vie de ces propriétaires d’AMG qui tourne autour de l’automobile. En faisant appel à un modérateur pour guider la conversation, “AMG Uncovered” présente une conversation intimiste avec la personnalité choisie à travers l’objectif de sa voiture. Dans chaque film, la star fait le tour de sa voiture, en s’attardant sur tous les détails qu’elle préfère et sur les modifications qu’elle y a apportées.

Au fur et à mesure que les histoires se déroulent, chaque propriétaire révèle quelques objets surprises qu’il garde cachés dans son véhicule. Ces objets indispensables au voyage vont d’un casque de course sur mesure et d’un vélo BMX vintage à des lunettes de soleil, des sacs de bonbons et un chien appelé Echo. Ces moments non scénarisés sont une volonté délibérée de s’éloigner du style plus traditionnellement léché habituellement mis en scène dans les vidéos de produits. Ici, les voitures Mercedes-AMG et les personnalités sont au centre de chaque récit, souvent avec des intrigues inattendues et émouvantes.