Une boutique officielle CASETiFY x Monsieur A à Paris

CASETiFY annonce sa collaboration avec l’artiste et graffeur de renom André Saraiva. Pour célébrer cela, CASETiFY ouvre son premier pop-up store .

“Avec Mr. A, chaque jour est une aventure, confie Wesley Ng., co-fondateur de CASETiFY. . Nous avons fait équipe avec André Saraiva pour donner vie à sa création emblématique d’une toute nouvelle manière. Toujours souriant et prêt à tout, nous sommes fiers d’avoir collaboré avec Mr. A sur une gamme d’accessoires tech conçus pour apporter de l’art et de la joie dans la capitale de l’amour : Paris. Aussi, il s’agit de notre premier pop-up dans la capitale française, c’est un honneur d’étendre nos points de vente dans ce pays et de partir à la rencontre des Français. ”

Vivant entre Paris, New York et Lisbonne, André Saraiva a commencé à peindre son célèbre personnage, Mr. A, sur les murs de Paris, il y a près de 30 ans. Depuis, Mr. A est devenu son alter ego et son meilleur ami, l’accompagnant dans toutes ses aventures.

Pour cette collaboration, CASETiFY a travaillé en étroite collaboration avec l’artiste pour créer une collection de coques de téléphone mettant en vedette le personnage emblématique de Mr. A. Inspirée par la vie en rose, l’art et l’amour, cette collaboration unique fusionne le style distinctif d’André Saraiva avec l’expertise de CASETiFY en matière de technologie.

La collection comprend une large sélection de modèles, avec une attention particulière portée à la coque rouge et blanche arborant le célèbre panneau de rue Mr. A. Simple, minimaliste et iconique, cette coque incarne parfaitement le style distinctif d’André Saraiva. Chaque coque est une œuvre d’art unique, représentant une partie de l’âme créative de l’artiste. En plus des coques de téléphone, la collection comprend des étuis pour iPad, MacBook et écouteurs, offrant ainsi aux fans de Mr. A une gamme complète d’accessoires tech pour exprimer sa passion pour l’art sur l’ensemble des objets. La collab’ comprendra également une édition limitée de 50 exemplaires d’un skateboard Mr. A, offrant aux fans une pièce unique à ajouter à leur collection.

Pour célébrer le lancement de cette collaboration, CASETiFY ouvre son premier pop-up store dans le quartier de Beaubourg au 73-75 rue Quincampoix, 75003 Paris. Cette boutique éphémère, imprégnée de la couleur rose emblématique de la collection, sera ouverte jusqu’au 31 mars 2024, de 11 h à 19 h.