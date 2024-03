Essai – Renault Espace E-Tech : changement de registre

Et si le vrai luxe, c’était l’Espace ? On se souvient de cette publicité Renault, qui définissait tellement bien cet engin atypique mais incontournable pour ceux qui le pratiquaient. L’Espace fait sa mue pour sa 6e génération. En bien ? Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Conçu par Matra puis proposé à Peugeot, qui n’en a pas voulu, l’Espace de première génération a été adopté par Renault. Un engin novateur (même si ses concepteurs se sont inspirés du Chrysler Voyager, initiateur du genre aux USA au début des années 80) et au tout début, le succès de l’Espace a carrément été mitigé. Je peux vous en parler : mon père en avait un en voiture de fonction, et le truc était tellement décalé que les propriétaires se faisaient signe quand ils se croisaient sur la route… ce qui n’arrivait pas souvent. Et puis la mayonnaise a pris : il faut dire que le truc était génial : l’Espace portait bien son nom, avec un beau volume à bord, une modularité exceptionnelle et le comportement routier d’une vraie automobile et non pas d’une camionnette. Depuis, en près de 40 ans et cinq générations, l’Espace a été produit à 1345000 exemplaires. Et voici la sixième génération.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Pas mal de choses, qui, justement, peuvent perturber un peu la clientèle traditionnelle de l’Espace : avec 4,72 m de long, le 6 est d’ailleurs 13 cm plus court que le 5, qui avait déjà pas mal perdu de la modularité du 4 (vous suivez ?). Par contre, il est 21 cm plus long que le récent Austral. Au point que certains l’auraient bien vu s’appeler Grand Austral.

Et sous le capot ?

Plus de Diesel, c’est la règle, et pas de 100 % électrique non plus (pour cela, il y a les Megane E-Tech et le Scenic, sur lequel Renault fonde de grosses ambitions – d’autant qu’il vient d’être élu « voiture de l’année 2024 » !). L’Espace n’est proposé qu’avec une seule motorisation : le dernier trois cylindres 1.2, associé à un moteur électrique, animé par une batterie de 2 kW, rechargée (rapidement) sur les phases de décélérations et de freinage. De fait, en usage urbain, on est en mode électrique près de 50 % du temps, pour des consommations assez basses au vu du gabarit de l’engin et de sa puissance de 200 chevaux.

Et au volant, ça donne quoi ?

Nous avions à l’essai la finition haut de gamme Iconic : au programme, joli intérieur en cuir « gris sable », joncs façon ardoise sur la planche de bord, et pas mal de belles fonctionnalités (toit vitré, sièges massants, belle sono). Et surtout, l’Iconic comme la finition intermédiaire « Esprit Alpine » (sic) ont droit aux quatre roues directrices, dont sont privées le modèle de base « Techno » (c’est pourtant techno, les 4 roues directrices, mais bon…). Il ne faut que deux virages pour se rendre compte de l’extraordinaire agilité et maniabilité que confère ce système, et on vous le recommande au plus haut point. Ensuite, on se trouve extrêmement bien dans cet intérieur soigné, avec un moteur discret en ville, puisque, d’ailleurs, on évolue très souvent dans le silence du moteur électrique. L’intérieur est bien techno, avec cette planche de bord « en L », composée de deux grands écrans. Renault a passé un deal avec Google et il faut reconnaître que ce système est aussi ergonomique qu’efficace car bien ordonnancé, lisible et hyper réactif, avec en bonus une excellente sono Harman Kardon.

Résumons : sièges confortables, ergonomie impeccable (il faut juste se faire au sélecteur de vitesse « façon Mercedes », que l’on a parfois tendance à confondre avec la commande d’essuie-glace), l’Espace est une belle invitation au voyage. Le châssis est impérial et le moteur hybride fait preuve de belles ressources, notamment dans les reprises, une fois que vous aurez compris que, désormais, « avoir 200 chevaux sous le capot » n’est en rien le gage d’un caractère sportif. La perfection n’étant pas de ce monde, on pourra éventuellement regretter un freinage pas toujours facile à doser (problème récurrent sur les hybrides), à quelques bruits d’air autour des rétroviseurs sur autoroute, ainsi que des suspensions parfois raides en ville, mais plus conciliantes sur la route, et plus souples que celles de l’Austral. De fait, le confort reste une belle valeur de l’Espace. Et saluons l’efficacité de la motorisation hybride, avec des consommations qui restent autour de 6 l/100 (sauf en roulant vite sur autoroute, où il faudra 1,5 l de plus) en usage normal. Belle perf, très belle perf, même.

Son point fort ?

Plus grand que l’Austral, il propose au même tarif des configurations à 5 ou 7 places, avec la banquette du milieu qui peut coulisser sur 22 cm. Faut-il être un peu nostalgique de la modularité de l’Espace 1, où les sièges avant pouvaient se retourner et transformer l’auto en petit salon ? Néanmoins, voici une auto bien finie et très agréable à rouler.

Les chiffres clé

Moteur : 3 cylindres en ligne, turbo + moteur électrique

Cylindrée : 1199 cm3

Puissance : 200 ch à 5250 tr/mn

Couple : 205 Nm à 1750 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique, 7 rapports (5 thermiques + 2 électriques)

Poids : 1587 kilos

Vitesse maxi : 175 km/h

0 à 100 km/h : 8,8 secondes

Conso officielle / de l’essai : 4,6 l/100 / 6,4 l/100

Prix : gamme Espace à partir de 45750 € ; version d’essai Iconic à partir de 50750 €

Le verdict de Stuff

Si l’Espace a bien changé de philosophie, n’oublions pas que la mode est aux SUV et que cette 6ème génération s’en rapproche un peu. Louons cependant la belle habitabilité, une présentation impeccable et un comportement routier de très haut niveau.