Une collab Jott Palladium en édition limitée

Les marques françaises JOTT et PALLADIUM unissent leurs forces pour une collaboration en

édition limitée : Rhona et Samena, des vestes et chaussures assorties qui rendent hommage aux racines lyonnaises de Palladium et marseillaises de JOTT. La mode rencontre la fonction, invitant à des aventures urbaines tout en conservant un look décontracté, confortable et stylé.

Avec son fit ajusté et intemporel, le bomber Rhona s’inspire des emblématiques «flight jackets» créées pour les aviateurs de l’armée américaine lors de la Première Guerre mondiale, rendant hommage à l’héritage militaire de PALLADIUM, aux origines de Lyon pour le nom et élaborée avec le savoir-faire des vestes en duvet de JOTT. Avec son matelassage distinctif, sa doublure orange contrastante et son logo ton sur ton, la veste offre une fusion parfaite entre héritage et design moderne. Disponible en couleurs taupe et clay, cette veste (240 €) s’accorde parfaitement avec les chaussures Rhona Pampa Hi Dare, partageant couleurs, matériaux et détails.

Les chaussures Pampa Hi Dare Rhona offrent un confort optimal reprenant le matelassage signature de JOTT. Le design montant et la semelle intérieure rembourrée offrent le confort et le soutien pour lesquels les chaussures de PALLADIUM sont reconnues. Un mélange unique de style audacieux et de fonctionnalité. (110€).

Avec un nom inspiré par la calanque de Samena à Marseille, clin d’œil aux racines de JOTT, le coupe-vent Samena (220 €) offre un look moderne et technique pour ceux qui sont en mouvement. Dotée d’un système de laçage rapide, de boutons-pressions et d’une fermeture éclair imperméable, la veste beige avec des détails verts acidulés est idéale pour la méteo changeante au printemps. Fabriquée en polyamide résistant à l’eau et en nylon recyclé.

Enfin, les chaussures Samena Pampa Travel Lite (120 €) sont un mélange parfait de style urbain moderne et de fonctionnalité, la chaussure Samena Pampa Travel Lite présente

une tige ultra-légère et durable en nylon. La semelle intérieure rembourrée et amovible offre un confort personnalisé et un soutien optimal tout au long de la journée. Cette chaussure est le compagnon idéal pour du coupe-vent Samena avec une couleur, des matière et détails assortis.

www.jott.com

www.palladiumboots.eu