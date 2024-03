Formule E – Sao Paulo E-Prix, tout ce qu’il faut savoir avant la course

Après des débuts passionnants l’année dernière, la Formule E est de retour au Brésil – pays des légendes Senna, Piquet et Fittipaldi – pour le prochain chapitre du Championnat du Monde ABB FIA Formula E sous les yeux des nombreux fans brésiliens passionnés de sport automobile.

L’année dernière, le São Paulo E-Prix a offert l’un des plus beaux spectacles du championnat. Le circuit du Sambadrome d’Anhembi a vu 114 dépassements et 11 changements de tête de course, avec une arrivée haletante où les trois premiers pilotes ont franchi la ligne d’arrivée séparés par un intervalle de 0,5 seconde – l’un des plus serrés de l’histoire de la Formule E.

L’événement de l’année dernière fut particulièrement important pour Jaguar, avec Mitch Evans vainqueur pour Jaguar TCS Racing, devant Nick Cassidy et Sam Bird pour Envision Racing, créant alors un podium 100% propulsé par Jaguar.

Cassidy, faisant désormais partie de l’équipe Jaguar TCS Racing, mène actuellement le Championnat du Monde FIA des Pilotes, alors que l’équipe d’origine britannique est également en tête du classement par équipes. L’équipe visera à s’appuyer sur son bon début de saison et à reproduire le succès de l’année dernière au Brésil. James Barclay, Team Principal, Jaguar TCS Racing Formula E Team, a déclaré :

« Nous sommes dans une position vraiment favorable d’avoir deux pilotes de classe mondiale dans l’équipe. Nous voulions un duo de pilotes qui nous donnerait une chance de marquer le maximum de points lors des week-ends de course – et c’est clair qu’en Formule E, le niveau est si élevé qu’il faut avoir deux pilotes de niveau comparable pour vraiment se mettre dans les meilleures positions pour remporter le Championnat du Monde. C’est l’objectif fondamental vers lequel tous les membres de l’équipe, y compris les pilotes, travaillent. »

L’équipe Jaguar semble être au top de sa forme, mais avec trois vainqueurs différents lors des trois premières courses de la saison 10, la question qui préoccupe tout le monde est : un nouveau vainqueur sortira-t-il en tête ? Pour Lucas Di Grassi, cette course revêt une signification particulière : le pilote brésilien sera impatient de bien performer devant son public et d’ajouter un podium à son impressionnant record, lui qui compte au moins un podium lors de chaque saison de Formule E jusqu’à présent. De même, Sergio Sette Camara cherchera à avoir un impact sur la course, en espérant décrocher un bon résultat devant ses compatriotes.

En parallèle, Sébastien Buemi a pour objectif de battre le record de victoires en Formule E. Le pilote suisse est l’une des forces du championnat depuis sa création et visera à ajouter une autre victoire à son total.

Le champion du monde FIA 2023, Jake Dennis, arrive en course après une victoire et le tour le plus rapide à Diriyah, il cherchera à poursuivre ses efforts, tandis que Pascal Wehrlein pour Tag Heuer Porsche a été un modèle de régularité, marquant des points lors de 14 courses consécutives, un record que seuls trois pilotes ont jamais dépassé.

LE CIRCUIT

Située juste à l’extérieur du centre de São Paulo, le circuit de Formule E au Brésil – le Sambadrome d’Anhembi – promet une démonstration passionnante de pilotage précis et de vitesse. Les 11 virages du circuit long de 2,933 km comprennent trois longues lignes droites rapides reliées entre elles par des chicanes techniques et des virages à droite serrés, permettant de nombreux dépassements et un rythme élevé pour la Gen3.

La disposition dans le sens des aiguilles d’une montre reste inchangée par rapport à l’année dernière, avec la zone d’activation du MODE ATTACK située à l’extérieur du virage 3. Les fans peuvent s’attendre à des dépassements, une bataille roue à roue et à une gestion critique de l’énergie.

LA SAISON 10 EN COURS

Trois manches ont d’ores-et-déjà été disputées avec Mexico en course d’ouverture et un double-header à Diriyah en Arabie Saoudite. La compétition a été féroce, chacune des trois premières manches produisant un vainqueur différent. Sept pilotes sont montés sur le podium et huit équipes différentes sont représentées dans le top 10 du classement Pilotes.

Alors que le Championnat du Monde ABB FIA Formula E se prépare pour sa quatrième manche, le classement actuel des pilotes est le suivant : Nick Cassidy de Jaguar TCS Racing mène le peloton, suivi par le vainqueur de la première manche Pascal Wehrlein sur Tag Heuer Porsche Formula E Team.

Le français Jean-Éric Vergne (DS Penske) occupe la troisième place, tandis que le champion en titre Jake Dennis pour Andretti Formula E Team et Mitch Evans, le coéquipier de Cassidy chez Jaguar TCS Racing, complètent le top cinq respectivement aux quatrième et cinquième places.

Maximilian Gunther (Maserati MSG Racing) et Robin Frijns (Envision Racing) occupent actuellement les sixième et septième places, tandis que Sébastien Buemi (Envision Racing), Oliver Rowlands (Nissan Formula E Team) et Jake Hughes (NEOM McLaren Formula E Team) suivent de près à égalité de points pour compléter le top dix. .

PROGRAMME COMPLET

Essai Libre 1 – 20h25 CET vendredi 15 mars

Essai Libre 2 – 11h25 CET samedi 16 mars

Qualifications – 13h40 CET samedi 16 mars

Course – 18h03 CET samedi 16 mars