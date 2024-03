Optoma UHZ55, un projecteur laser connecté 4K UHD

Le nouvel Optoma UHZ55 offre des images nettes et éclatantes pour une expérience home cinéma durable.

Optoma, marque N°1 en projection 4K UHD et DLP dans le monde, a annoncé l’arrivée du projecteur laser connecté 4K UHD rapide et durable Optoma UHZ55. Le projecteur laser UHZ55 rejoint la gamme Optoma de projecteurs 4K déjà récompensés, aux côtés de son célèbre prédécesseur, le UHZ50. Il a été conçu pour les besoins du home cinéma et du home office. Doté d’une luminosité de 3 000 lumens, d’un contraste de 2 500 000:1, d’options d’installation simples et d’une source lumineuse laser DuraCore d’Optoma, le nouvel UHZ55 offre des images nettes et un affichage lumineux pour le home cinéma, le gaming et le home office.

L’UHZ55 dispose d’une fréquence de rafraîchissement quatre fois plus élevée avec 240Hz à 1080p pour une expérience PC gaming fluide égale aux meilleurs écrans gaming et un temps de réponse rapide de 16,7 ms en 4K et 60Hz pour les consoles de dernière génération 4K. Conçu avec la technologie DLP de Texas Instrument et la technologie DuraCore d’Optoma, la source lumineuse laser du UHZ55 a une durée de vie jusqu’à 30 000 heures sans entretien. C’est un choix économique pour la maison car il est capable de fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à sa source lumineuse laser qui possède une durée de vie jusqu’à six fois supérieure à celle d’un projecteur à lampe traditionnel et au mode ECO. Même après 5 ans d’usage, l’UHZ55 offre une fiabilité et une luminosité constante.

Pour une expérience de visionnage optimale et nette, l’UHZ55 offre une compatibilité HDR10 et HLG, des couleurs éclatantes avec le DCI-P3 WCG et une technologie PureMotion MEMC pour éliminer les flous de mouvement, et soutenues par une technologie True 4K UHD capable de projeter 8.3 millions de pixels pour un affichage détaillé et réaliste. L’UHZ55 peut également afficher du contenu 3D immersif, y compris les lecteurs Blu-ray, les programmes 3D et les dernières générations de consoles.

Adapté au home cinéma et au home office, l’UHZ55 est équipé de fonctionnalités d’installation simplifiée comme la correction géométrique aux 4 angles, le lens shift vertical, le warping et la correction keystone verticale et horizontale. Les utilisateurs peuvent l’installer dans n’importe quelle pièce de la maison, et afficher sur n’importe quel mur. Ce produit est doté d’une certification WiSA garantissant un son sans fil d’une qualité supérieure et une compatibilité avec d’autres produits certifiés WiSA dès le premier usage.

Les technologies WiSA permettent de transmettre et de recevoir sans fil un son de très haute qualité, avec une synchronisation parfaite et sans latence perceptible. Grâce à l’application Creative Cast, les utilisateurs peuvent dupliquer l’écran de leur smartphone, tablette ou ordinateur portable vers l’UHZ55 pour afficher leur photos, tableaux, visioconférences sur un grand écran.

Et pour des divertissements plus nombreux, l’UHZ55 est équipé de l’Optoma Marketplace intégré donnant accès à des applications de streaming et des fonctionnalités de contrôle vocal, via Alexa et Google Assistant, pour un total contrôle de votre installation cinéma. L’UHZ55 prend également en charge Google Home, qui permet de contrôler le projecteur à l’aide de commandes vocales ou via l’application Google Home pour Android et iOS.