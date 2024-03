Soundcore lance ses premiers écouteurs a oreilles libres AeroFit et AeroFit Pro

Un confort inégalé et une qualité audio exceptionnelle, en lui permettant de vivre sa musique tout en restant conscient de ce qui l’entoure.

Soundcore, la marque audio haut de gamme de Anker Innovations, a dévoilé ses deux premiers écouteurs à oreilles libres, les modèles AeroFit Pro et AeroFit. Face à l’intérêt croissant du grand public à l’égard de ce type de produits, la gamme AeroFit est idéalement positionnée pour offrir à l’utilisateur une expérience d’écoute haut de gamme avec la garantie d’un grand confort et sans le couper du monde extérieur.

Il reste parfaitement conscient de son environnement en percevant ce qui l’entoure tout en écoutant de la musique, un podcast ou une vidéo. Ces deux nouveaux modèles sont le choix rêvé des adeptes de la course à pied ou des cyclistes, qui entendront voitures, bus et coups de klaxon. La gamme d’écouteurs ouverts AeroFit permet également aux haut-parleurs d’être positionnés à l’extérieur de l’oreille, laissant cette dernière disponible pour la transmission sonore.

Les AeroFit et AeroFit Pro reposent sur une conception ergonomique et non-intrusive, avec notamment un revêtement doux au toucher très agréable. Les deux modèles intègrent un fil épais en titane (0,7 mm) de qualité aéronautique qui garantit le positionnement sécurisé autour de l’oreille. Afin d’assurer leur qualité et leur robustesse dans la durée, les produits AeroFit ont été mis à l’épreuve via plus de 5000 torsions ; ils ont reçu la certification SGS gage de durabilité. Pour les utilisateurs en quête d’une sécurité optimale, le modèle AeroFit Pro est accompagné d’un tour de cou amovible et réglable ; le modèle AeroFit est quant à lui intéressant pour son design poids plume, idéal pour pouvoir le maintenir en place très longtemps.

Les haut-parleurs surpuissants de l’AeroFit Pro (16,2 mm) et de l’AeroFit (14 mm) enrichissent la performance sonore à toutes les fréquences. Grâce à leur structure rigide, ces haut-parleurs à dôme titane assurent une expérience d’écoute supérieure dans les fréquences moyennes à hautes. La technologie BassUp de soundcore délivre des graves retentissants surtout dans les basses fréquences.

Le port acoustique dirige le son des haut-parleurs vers les oreilles pour une expérience plus directe, en évitant la perte audio au profit des personnes présentes à côté de l’utilisateur.

Pour une qualité audio ultime, à la fois riche et détaillée, les utilisateurs d’Android tireront parti du décodage LDAC intégré au modèle AeroFit Pro. L’AeroFit Pro dispose aussi du son spatial 360 pour suivre les mouvements de la tête et ainsi permettre à l’utilisateur de toujours rester au cœur de l’action.

Grâce à leur conception laissant les oreilles totalement dégagées, les modèles AeroFit Pro et AeroFit aident les cyclistes et les piétons citadins à rester vigilants quant aux bruits de la circulation et aux conversations, sans nuire à leur plaisir d’écoute de musique ou de podcasts.

Les deux modèles disposent de quatre microphones bénéficiant d’un algorithme d’IA amélioré pour assurer l’audibilité des appels. La personnalisation est permise grâce à l’application soundcore (Android Play Store et Apple App Store), tandis que la technologie Bluetooth 5.3 avec connectivité multipoints permet aux dispositifs d’être utilisés simultanément avec un ordinateur portable et un téléphone.

Côté résistance aux projections et aléas climatiques, le AeroFit Pro affiche une conformité IPX5 ; le casque AeroFit ne craint quant à lui ni l’eau avec son indice IPX7 ni la transpiration grâce à la technologie propriétaire SweatGuar de soundcore.

Les AeroFit et AeroFit Pro sont équipés d’une batterie très haut de gamme dans leur catégorie, avec respectivement 11 et 14 heures de lecture et une durée d’utilisation supérieure aussi bien lors d’une séance de running basique que d’un marathon.

Avec son étui de charge, le modèle AeroFit affiche 42 heures d’écoute au total et un ahurissant 46 heures dans le cas de l’AeroFit Pro. En outre, lorsque la batterie faiblit, 10 minutes de charge redonnent jusqu’à 4 heures de lecture à l’AeroFit et jusqu’à 5 h30 à l’AeroFit Pro.

Le modèle AeroFit Pro existe en quatre coloris – Dynamic black, Forest white, Electric purple, and Aqua blue – et coûte 169,99 €.

Le modèle AeroFit existe en quatre coloris – Midnight black, Calm white, Cozy blue, and Soft pink – et coûte 129,99 €.