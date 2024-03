Le Café de Saint-Tropez s’installe sur l’Île de Saint-Barth

L’adresse incontournable de la place des Lices à Saint-Tropez a enfin son homologue sous le soleil des Caraïbes.

Le Groupe Annie Famose dévoile une nouvelle destination pour le Café, son concept de brasserie française & piano-bar tropézien. Dans une atmosphère des plus propices à l’évasion et au partage autour de grandes tables chatoyantes, on retrouve au Café toute l’authenticité d’une brasserie de village, vivante et conviviale. À la carte, le Chef met à l’honneur les grands classiques des brasseries à l’image de la très généreuse tranche de pâté en croûte « Grande Tradition », de la sole meunière aux citrons confits, ou encore de l’incontournable crème caramel « Grand-mère ». Pour compléter cette série d’immanquables, une ribambelle d’assiettes aux accents provençaux et produits de la mer jouent des contrastes à l’instar de la salade de langouste, mangue, avocat, vinaigrette au fruit de la passion ou du pavé de mahi-mahi à la plancha, confit de tomates fenouil, vierge coriandre et citron caviar.

En somme, une cuisine qui sublime la tradition, élaborée à partir de produits frais soigneusement sélectionnés. Et lorsque vient la nuit, place à l'ambiance piano-bar du Café qui fait chanter et danser chaque soir une clientèle éclectique aux sons de la chanson française et d'oldies du monde : le lieu idéal pour des rencontres humaines et authentiques dans un cadre chaleureux où il fait bon vivre.