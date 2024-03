La Boîte concept PR LINK, nouvelle ère

Après le succès international du PR/01, La Boite concept décide de repousser les limites de son brevet phare APR, marquant une avancée majeure dans le domaine de l’acoustique haute-fidélité, le tout dans un format encore plus compact et connecté.

Nouvelle édition du multi-primé PR/01, le PR LINK repousse les frontières techniques, offrant un design minimaliste dissimulant une technologie de haute-fidélité puissante et unique brevetée : l’Active Pression Reflex. Une nouvelle amplification combinée AB-D, alliant la technologie Class D pour les basses fréquences à la technologie Class AB pour les hautes fréquences. Pensé et développé exclusivement pour le PR LINK par Micromega, cette approche innovante assure une définition sans pareille et des basses encore plus profondes.

Que vous souhaitiez créer un système audio Multiroom en AirPlay 2 ou Chromecast via le module Escape Intégré en connectant vos appareils mobiles, écouter en Bluetooth, profiter de votre télévision en ARC-HDMI ou

écouter vos vinyles préférés, le PR LINK répond à tous les besoins musicaux sans faire de compromis sur le design ou sur la qualité sonore. L’esthétique pure et minimaliste du PR LINK en fait un véritable bijou sonore, parfaitement adapté à un usage domestique contemporain. Il incarne la grandeur dans un format compact, répondant aux exigences actuelles en matière d’écoute Hi-Fi, le tout de manière intuitive et sans câble disgracieux apparent.

L’enceinte PR LINK arbore un design minimaliste qui se veut à la fois sobre et fonctionnel. Son design épuré et ses lignes simples lui attribuent une esthétique discrète et élégante. L’enceinte est réalisée à partir de matériaux nobles et de qualité tels que le noyer massif, l’aluminium ou la bakélite qui lui confèrent une élégance digne d’un mobilier contemporain intemporel, assurant une durabilité et une robustesse sans faille.

Le PR LINK est également pensé pour être facile à utiliser. Les commandes discrètes et intuitives sont intégrées de

manière élégante. Augmenter le volume et sélectionner votre source à l’aide d’un seul et unique bouton de commande intelligent en aluminium massif faisant partie intégrante de l’objet, en toute simplicité. Une trappe magnétique, ergonomique et discrète offre la possibilité de dissimuler les inesthétiques câbles et de rendre le produit évolutif.

Cette enceinte Made In Europe est assemblée au sein des ateliers de La Boite concept, qui a choisi de travailler avec des fournisseurs soigneusement sélectionnés, qui sont bien connus pour leur expertise et leur engagement envers des normes de qualité strictes. Ce pied optionnel rehausse le PR LINK à la hauteur idéale, assurant ainsi une restitution sonore d’une fidélité remarquable et une expérience d’écoute optimale. Son design épuré permet de dissimuler tous les câbles de l’enceinte. Cet accessoire offre une finition en acier thermolaqué noir mat associé à une lame en bois naturel, assurant une continuité esthétique parfaite avec le PR LINK.

La Boite concept PR LINK : 1450 € • PR LINK + pied : 1690 €