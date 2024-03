De nouvelles X2 et iX2 pour BMW

La BMW X2 est la voiture qui a introduit pour la première fois le concept de Sport Activity Coupé (SAC) sur le segment des voitures compactes haut de gamme. La deuxième génération, encore plus distinctive, sportive et tournée vers l’avenir, entre à présent en scène.

Des dimensions nettement revues à la hausse et une silhouette de coupé prononcée mettent clairement en valeur le bond en avant réalisé par la nouvelle BMW X2 en matière de développement.

Le caractère progressif de la nouvelle BMW X2 se caractérise par la disponibilité d’une variante 100% électrique BMW iX2, un large éventail de systèmes permettant la conduite et le stationnement automatisés ainsi que des services numériques innovants proposés par le nouveau BMW iDrive avec QuickSelect et BMW Operating System 9.

La nouvelle BMW X2 présente un design distinctif et visuellement expressif qui se distingue clairement du Sport Activity Vehicle (SAV) compact de la marque, la BMW X1. La nouvelle BMW X2 voit sa longueur augmentée de 194 millimètres par rapport à son prédécesseur pour atteindre 4 554 millimètres. Elle gagne 21 millimètres de largeur, atteignant 1 845 millimètres et 64 millimètres de hauteur, mesurant à présent 1 590 millimètres. De plus, son empattement accru et ses voies plus larges offrent de l’espace à la fois aux cinq occupants de l’habitacle ainsi qu’au niveau du coffre. La nouvelle BMW X2 a une capacité de charge maximale de 560 à 1 470 litres, selon la variante du modèle (525 à 1 400 litres sur la BMW iX2).

La face avant spécifique de la nouvelle BMW X2 impressionne par sa présence. Elle arbore des éléments distinctifs tels que des phares à LED avec nouvelle signature « Iconic » et une calandre BMW presque hexagonale qui, pour la première fois dans le segment des compactes haut de gamme, est proposée en option avec l’éclairage de contour « BMW Iconic Glow ». La liste des options comprend également des phares à LED adaptatifs avec faisceau matriciel anti-éblouissement.

La ligne de toit, qui suit un tracé ininterrompu jusqu’à l’arrière, crée une silhouette de coupé élancée et des proportions emblématique d’un SAC BMW. À l’arrière, les passages de roue larges renforcent sa prestance tout comme le design horizontal des feux, le spoiler et le bouclier spécifiques.

Les éléments de design typiques des modèles BMW M, tels que les deux doubles sorties d’échappement intégrées dans le diffuseur arrière, confèrent à la BMW X2 M35i xDrive une attitude particulièrement dynamique. Une finition M Sport est également disponible sur toutes les autres motorisations, y compris la nouvelle BMW iX2, et apporte des détails extérieurs optimisés sur le plan aérodynamique. Le Pack M Sport Pro optionnel intègre en plus un Shadow Line M Brillant étendu, des projecteurs Shadow Line M, un spoiler arrière M et un système de freinage M Sport avec étriers peints en rouge, entre autres.

Les clients peuvent choisir entre deux teintes de carrosserie unies et onze teintes métallisées pour l’extérieur de la nouvelle BMW X2, y compris la nouvelle teinte métallisée Fire Red. Quatre teintes BMW Individual dont également disponibles, dont deux « Frozen ».

L’intérieur de la nouvelle BMW X2 dégage une ambiance haut de gamme moderne empreinte de sportivité. Le tableau de bord, qui accueille le BMW Curved Display, est accompagné dans l’habitacle par un accoudoir « flottant » avec panneau de commande intégré. Dans la partie avant de la console centrale se trouvent deux porte-gobelets et un emplacement pour smartphone avec éclairage et recharge par induction disponible en option.

Les sièges nouvellement développés sont proposés en version Veganza perforé, aux propriétés similaires au cuir, et en cuir Vernasca comme alternative au revêtement en tissu de série. Les clients peuvent également choisir de manière optionnelle des sièges avant Sport, le réglage électrique des sièges avant avec fonction de mémoires pour le conducteur, le soutien lombaire et une fonction de massage à l’avant. D’autres améliorations ont été apportées au confort acoustique et à la protection des occupants. L’équipement de série comprend désormais un airbag additionnel entre le siège du conducteur et le siège du passager avant.

La climatisation automatique bi-zone, le système de navigation BMW Maps avec mise à jour de la carte en continu et un volant sport en cuir sont inclus de série dans la nouvelle BMW X2, tout comme le hayon automatique, quatre ports USB-C ainsi qu’une prise 12 V dans la console centrale et dans le coffre. Le nombre d’aides à la conduite et de services numériques disponibles a également augmenté de manière significative par rapport au modèle précédent.

La dernière version du système d’opération comprenant l’écran et BMW iDrive, dotée de la technologie d’accès rapide QuickSelect, est présente de série dans la nouvelle BMW X2. Basée sur le système d’exploitation BMW OS 9, elle est fournie avec l’écran incurvé BMW Curved Display et le BMW Intelligent Personal Assistant, ce qui signifie qu’elle a été soigneusement adaptée au fonctionnement via l’écran tactile et la voix. L’intégration smartphone à l’aide d’Apple CarPlay et d’Android Auto vient compléter l’équipement de série.

Le système d’exploitation BMW OS 9 ouvre également la voie à une sélection hautement personnalisable de services numériques supplémentaires avec la nouvelle offre « BMW Digital Premium », dont l’abonnement peut être souscrit sur le BMW ConnectedDrive Store après une période d’essai gratuite de 3 mois.

Grâce à BMW Digital Premium, les clients peuvent utiliser en voiture toutes les applications disponibles dans leur pays, par exemple pour le streaming musical (Spotify, Deezer), le streaming vidéo (YouTube), les actualités ou les jeux, sur la base d’un abonnement. Le forfait optionnel couvre également l’utilisation des données pour tous les services numériques et les applications disponibles sur le BMW ConnectedDrive Store, y compris la diffusion de musique et de vidéos.