La nouvelle enceinte portable de LG fonctionne également bien avec son téléviseur portable

La StanbyMe XT7 est une enceinte nomade à 200 $ qui offre un son puissant. Elle fonctionne également bien avec le téléviseur portable StanbyMe.

Si vous recherchez une nouvelle enceinte portable, vous avez le choix entre de nombreuses options. Mais que diriez-vous d’avoir une enceinte portable que vous pouvez utiliser sur un écran ainsi que lors de vos déplacements ? C’est ce que promet la dernière offre de LG. Le StanbyMe XT7 est une enceinte portable qui produit un excellent son. Mais elle fonctionne également bien avec le téléviseur portable StanbyMe, apportant la même qualité audio à votre visionnage en déplacement.

Que vous vous prélassiez dans votre salon ou que vous organisiez un barbecue dans votre jardin, cette enceinte est conçue pour améliorer votre expérience audiovisuelle. Elle contient deux haut-parleurs de 20 mm pour un son stéréo, optimisé pour le contenu par le processeur AI a7 Gen 6. Bien qu’il s’agisse d’une excellente enceinte portable, la vraie magie se produit lorsque vous l’associez à un écran portable StanbyMe.

Ensemble, ils créent un duo de divertissement difficile à battre. Grâce à un couplage fluide et à un contrôle intuitif, passer de vos sessions de visionnage excessif à la diffusion de musique en streaming devient aussi simple qu’appuyer sur un interrupteur. Pour que l’audio se démarque, LG a intégré la fonctionnalité Wow Orchestra. Elle garantit l’harmonie du système audio intégré du haut-parleur et de l’écran pour un son riche et immersif.

Mais que se passe-t-il si vous êtes un loup solitaire ? N’ayez crainte. L’enceinte StanbyMe est tout aussi impressionnante à elle seule, prête à vous suivre jusqu’au bout du monde. Ou du moins jusqu’à ce que la batterie soit épuisée. En parlant de cela, avec un indice IPX5 et jusqu’à 16 heures de lecture, cette caisse de résonance portable est conçue pour l’endurance. L’éclairage Edge ajoute à son charme, garantissant qu’il n’est pas seulement entendu mais aussi vu, créant l’ambiance avec ses effets de lumière subtils mais captivants. L’enceinte est un compagnon svelte, mesurant 78 mm x 326 mm et 87 mm d’épaisseur et ne pesant que 0,9 kg.

Envie d’une enceinte portable que vous pouvez emporter à l’intérieur comme à l’extérieur ? Le haut-parleur LG StanbyMe XT7 est disponible à la commande aux États-Unis et en Corée directement auprès de la marque. ELLE vous coûtera 200 $ et est disponible en blanc. LG lA déploiera dans d’autres régions plus tard cette année.