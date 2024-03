CASETiFY lance sa deuxième collection avec la créatrice de mode Celine Kwan

CASETiFY, grande marque mondiale tech et lifestyle, dévoile des accessoires uniques issus de sa deuxième collaboration avec la créatrice de mode Céline Kwan. Ce nouveau lancement fait suite à leur partenariat de 2023, qui a vu CASETiFY faire ses débuts lors du défilé de la marque à la Paris Fashion Week. La collection SS24 de Kwan, intitulée “Bitch Stole My Look”, a été dévoilée lors de la présentation du 26 septembre. Quatre looks de la collection de 14 pièces ont été associés à des accessoires exclusifs Celine Kwan x CASETiFY. Après l’énorme succès de leur première collection vendue à guichets fermés, Kwan et CASETiFY se sont associés une fois de plus et ont conçu une toute nouvelle gamme composée de 6 nouveaux modèles exclusifs inspirés de la collection de Céline Kwan. Reprenant le thème du défilé, les étuis de téléphone mettent en valeur les imprimés et les motifs floraux caractéristiques de la collection et présentent un nouveau motif à l’effigie du chien de Kwan. En raison de la popularité de la première collection, CASETiFY réapprovisionnera également tous les accessoires, y compris la housse AirPods Max Flower Cover qui s’était vendue en deux jours.

Ayant travaillé avec de nombreux artistes au cours des dernières années, la collection Celine Kwan x CASETiFY poursuit sa mission de travailler avec et de défendre des créations uniques. La collaboration entre CASETiFY et Celine Kwan est née du désir de créer une toute nouvelle perspective sur la façon dont les accessoires technologiques de l’ère numérique sont devenus des accessoires de mode essentiels.

Les designs vibrants et dynamiques de Celine s’alignent parfaitement sur l’objectif de CASETiFY, qui est d’allier mode et fonctionnalité. Le partenariat avec Céline permet à CASETiFY d’offrir à ses clients une plus large gamme de designs captivants, leur permettant d’exprimer leur individualité unique et leur style personnel.

Les articles de la collection, y compris les six nouveaux étuis, l’étui Grippy, la sangle de téléphone, la chaîne Airpods et les housses Airpods Max sont disponibles à l’achat sur casetify.com.