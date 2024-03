Avec KitchenAid Go, cuisinez en liberté

Du petit électroménager ultra performant pour cuisiner en totale autonomie !

Aujourd’hui nous possédons de nombreux appareils sans fil à la maison : smartphone, outils de bricolage, écouteurs, aspirateurs, télécommandes… Cette innovation s’étend aussi à la cuisine grâce à KitchenAid, avec la possibilité de cuisiner sur un îlot sans contraintes et sans être dépendant de prises électriques.

La nouvelle collection « KitchenAid Go » est composée de 6 appareils sans fil : Mixeur plongeant, Batteur à main, Hachoir multifonction, Blender personnel, Broyeur à café et Aspirateur à main. La marque, qui innove depuis plus de 10 ans sur la technologie sans fil, va encore plus loin en proposant maintenant une panoplie complète d’indispensables de la cuisine alliant design, praticité et performance. KitchenAid redéfinit la notion de liberté culinaire en donnant l’opportunité à chacun de cuisiner n’importe où, dans sa cuisine ou ailleurs. En effet, préparer des plats, donner libre cours à sa créativité, sans être tributaire de cordons ou de prises électriques, est un vrai luxe. Sans fils apparents sur un plan de travail, c’est également plus esthétique, plus sécuritaire et plus pratique au quotidien !

Les 6 appareils de la gamme « KitchenAid Go » sont alimentés par une batterie amovible et rechargeable de 12V Max grâce à un câble USB-C, pour cuisiner en toute autonomie à l’intérieur comme à l’extérieur. Ils sont tout aussi puissants et performants que n’importe quel appareil filaire.

La batterie au lithium-ion est vendue avec le produit mais aussi séparément car compatible avec n’importe lequel des 6 appareils de la gamme, formant un écosystème unique sur le marché ! Elle présente également un voyant qui indique quand la recharger. La collection sans fil se décline en Noir Réglisse pour une intégration parfaite dans n’importe quelle cuisine.

Collection en vente à partir de Mai 2024