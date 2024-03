Stuff  : Essai – Citroën C5 Aircross Hybrid, la sérénité 

Envie d’un SUV confortable, très confortable, et affichant une belle sobriété ? Le Citroën C5 Aircross vient de se doter d’une nouvelle motorisation hybride… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Le restylage de 2022 l’a un peu modernisé, mais depuis son lancement en 2018, le Citroën C5 Aircross est déjà un joli succès. Il faut dire qu’entre la mode des SUV, son gabarit bien étudié pour les familles (4,50 m de long, avec un généreux espace à bord), son aspect joliment statutaire, il coche beaucoup de cases. Et encore plus avec cette motorisation hybride, qui se veut à la fois agréable et sobre.

Copyright Adrien Cortesi

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Il y a quelques temps, les designers ont remis le C5 Aircross sur la planche à dessin : changement de signature visuelle, tant à l’arrière (avec effet 3D) qu’à l’avant, où les deux barres de LEDs ne sont plus superposées mais tendent désormais à former une sorte de « X » quand on les regarde dans toute leur largeur, pour s’harmoniser avec le reste de la gamme et notamment la C5X, magnifique berline, un régal de confort et de douceur. A l’intérieur, ça se modernise un peu aussi avec notamment un écran d’info-divertissement un peu plus grand (10 pouces au lieu de 8 précédemment). Toutefois, dans un monde où la qualité d’une automobile passe par l’écran qu’elle propose, la Citroën marque un peu le pas face à des concurrentes plus récentes. Doit-on s’en plaindre ?

Copyright Adrien Cortesi @ ContinentalProductions

Et sous le capot ?

L’offre est vraiment généreuse : essence et Diesel de 130 ch, hybride rechargeable de 180 et 225 ch (on les a testés, pour vous garantir qu’ils permettent, en hiver, avec le chauffage, la radio, tout ça, de faire réellement au moins 45 kilomètres rien que sur les batteries, en mode zéro émission), et donc cette nouvelle motorisation hybride, « auto-rechargeable ». Elle fait l’alliance entre le fameux 1.2 Puretech 3 cylindres, (connu pour sortir 130 ch) plus un moteur électrique de 21 kW (28 ch). On ne sait pas comment ils font leurs calculs pour arriver à 136 chevaux, mais en réalité, est-ce un sujet ? Citroën prétend que, avec ce moteur, le C5 Aircross sort 15 % de moins d’émissions de C02 qu’avec le 1.2 purement thermique. Le moteur électrique se recharge à chaque décélération, et il est alimenté par une petite batterie de 432 Wh.

Copyright Adrien Cortesi @ ContinentalProductions

Et au volant, ça donne quoi ?

L’hybride, ça se sent, ça se vit : en effet, à chaque relâcher de pédale d’accélérateur, on sent le frein moteur régénératif, qui recharge la petite batterie, afin de remettre des électrons dans la matrice hybride ; c’est intéressant, parce qu’avec un peu d’anticipation, en ville, on arrive presque à pouvoir gérer une conduite en mode « one pedal », un peu comme sur une auto électrique. Voilà la différence avec le simple Puretech 130. Pour le reste, le C5 Aircross n’a pas changé son ADN. Il est toujours magistral de confort, avec ses suspensions à butées hydrauliques, ses sièges moelleux, la douceur de l’ensemble moteur / boîte de vitesse. Oh, avec cette motorisation, on ne battra pas des records du tour (le 0 à 100 est du mauvais côté de la barre des 10 secondes), mais dans le cadre d’un usage « en bon père de famille », le C5 Aircross Hybride 136 ch tient parfaitement son rang sur la route, dans la circulation, une fois le mode « sport » sélectionné, mode « sport » qui permet juste d’avoir un brin de dynamisme, sans excès. Par ailleurs, saluons l’ergonomie à la fois simple et relativement épuré, les généreuses surfaces vitrées et l’habitacle lumineux font que l’on se sent rapidement à l’aise, d’autant que les nouveaux sièges bénéficient de 15 mm d’épaisseur de mousse supplémentaire. La finition est qualitative est sans esbroufe

Son point fort ?

Confort, douceur, espace, efficience : une auto « à vivre » et de préférence en famille !

Copyright Adrien Cortesi @ ContinentalProductions

Les chiffres clé

Moteur : 3 cylindres en ligne, turbo + moteur électrique Cylindrée : 1199 cm3 Puissance : 136 ch à 5500 tr/mn Couple : 230 Nm à 1750 tr/mn Boîte de vitesse : automatique, 6 rapports Poids : 1531 kg Vitesse maxi : 200 km/h 0 à 100 km/h : 10,2 secondes Conso officielle / de l’essai : 5,8 l/100 / 7,2 l/100 Prix : gamme C5 Aircross à partir de 31970 € – version d’essai Hybride à partir de 38260 €

Le verdict de Stuff

Cette nouvelle motorisation hybride se retrouvera dans une large gamme de modèles de chez Stellantis, mais elle s’accorde magnifiquement bien avec la philosophie zen du C5 Aircross.