ZTE Nubia Music, un smartphone fou avec un gigantesque haut-parleur 600% plus puissant que le vôtre

Le titre résume assez bien la situation, mais le Nubia Music est un smartphone sauvage axé sur le son, à savoir avec un énorme haut-parleur arrière capable d’atteindre des volumes jusqu’à 600 % plus forts que les smartphones traditionnels.

Avec un design de blocs de couleurs audacieux (et plutôt attrayant), le haut-parleur susmentionné domine l’arrière, tandis qu’un logo DTS X rouge centralisé ne laisse absolument aucun doute quant à ses prouesses audio. Maintenant, on ne l’a pas encore entendu en personne, mais nous ne sommes pas entièrement convaincus que l’audio résultant ne sera pas à l’échelle, même avec un algorithme « AI volume extrême » au volant. Après tout, vous pouvez aller aussi fort que vous le souhaitez, mais vous ne pouvez pas défier les lois de la physique. Pourtant, dans un monde où les smartphones sont devenus plutôt obsolètes, on aime voir quelque chose d’aussi radicalement différent.

Non pas que le reste des spécifications soit important lorsque vous avez opté pour cet engin. Mais au cas où vous seriez intéressé, il embarque une batterie de 5 000 mAh qui alimente l’ensemble et, eh bien, c’est tout ce que nous savons pour l’instant.

Par ailleurs, l’autre lancement notable de ZTE au MWC 2024 était un combiné pliable économique sous la forme du Nubi Flip 5G, et je dois dire que c’est l’un des pliables les plus beaux que j’ai vu, grâce à son hublot arrière saisissant. comme l’affichage.

L’écran interne principal est un écran de 6,9 ​​pouces, 120 Hz, alimenté par un processeur Qualcomm Snapdragon Gen 1 et une batterie de 4 310 mAh. Disponible en options de stockage de 128 Go ou 256 Go (et associé à 6 Go ou 8 Go de RAM), il sera disponible en Europe pour 599 $.