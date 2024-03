MWC 2024 : Honor remporte 45 prix décernés par les médias

Cette année au MWC, HONOR a reçu un total de 45 prix décernés par les médias du monde entier, saluant notamment le HONOR Magic6 Pro, le tout nouveau flagship de la marque. Android Headlines a décerné au HONOR Magic6 Pro le prix “Best of MWC 2024”, affirmant que “Le HONOR Magic6 Pro constitue une avancée majeure par rapport à son prédécesseur, offrant non

seulement un excellent appareil photo, mais brillant également dans divers autres aspects de sa fiche technique”. Android Police a également déclaré que “Avec le Magic6 Pro, HONOR améliore considérablement le hardware, dépassant la concurrence dans certains domains clés”. Le média high tech CNET a quant à lui affirmé que “Le Magic6 Pro est l’un des smartphones Android les plus convaincants disponibles cette année”. Impressionné par les performances exceptionnelles du HONOR Magic6 Pro, le célèbre média de mode GQ Spain a assuré que “La série Magic Pro de HONOR est la plus prestigieuse de HONOR, offrant le meilleur hardware ainsi que le meilleur logiciel”.

Premier PC AI de HONOR, le HONOR MagicBook Pro 16 a été annoncé mondialement et a remporté tous les suffrages des médias internationaux. Mashable a inclus le HONOR MagicBook Pro 16 dans sa liste des “Meilleurs ordinateurs portables du MWC 2024”. Android Authority a décerné au HONOR MagicBook Pro 16 le titre de “Meilleur du MWC 2024” en ajoutant que “Le HONOR MagicBook Pro 16 est un ordinateur portable puissant conçu pour l’ère de l’IA”. De plus, Trusted Reviews a attribué au HONOR MagicBook

Pro 16 le prix du “Meilleur du Salon”, en affirmant que “Des fonctionnalités telles que la recherche d’image intelligente, le résumé de document intelligent, la compréhension du texte, les sous-titres AI et Magic Text laissent entrevoir un avenir productif où l’IA contribue à alléger certaines tâches quotidiennes”.

En termes d’inspiration de design de pointe, en tant qu’identité emblématique mondiale et premium, le HONOR Magic V2 RSR Porsche Design a également été largement reconnu par les médias internationaux. Le prestigieux prix de l’industrie “GLOMO Best in Show”, qui juge les meilleurs produits exposés, a été attribué cette année au HONOR Magic V2 RSR Porsche Design. Dans le domaine de la mode, le média COSMOPOLITAN a inclus le smartphone pliant dans “Les conseils de l’éditeur” pour la London Fashion Week, déclarant que le “HONOR Magic V2 RSR Porsche Design est une véritable révolution.