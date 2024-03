OnePlus Watch 2 offre une énorme autonomie de 100 heures à votre poignet

OnePlus est retourné à la planche à dessin, avec la OnePlus Watch 2, faisant appel à WearOS 4 de Google.

OnePlus a lancé la OnePlus Watch 2, une montre intelligente à 299 $ qui tient non seulement 100 heures pour une utilisation régulière. La Watch 2, dévoilée au MWC 2024, était, selon OnePlus, inspirée des chronomètres traditionnels et des voitures classiques. La montre OnePlus 2021 d’origine n’était tout simplement pas si bonne et elle ne s’est pas non plus beaucoup améliorée avec les mises à jour. Au lieu de cela, OnePlus est retourné à la planche à dessin, en faisant appel à WearOS 4 de Google et en proposant une architecture spéciale pour que l’appareil puisse prolonger la durée de vie de la batterie.

D’une part, le Snapdragon W5 de Qualcomm est le chipset performant qui fait que tout tourne bien, tandis qu’il existe également un chipset BES 2700 MCU pour plus d’efficacité, vous envoyant des notifications et des tâches en arrière-plan. Cette montre est capable de basculer entre les matériels de manière transparente. Une charge de 7,5 W peut la recharger en une heure, tandis que si vous avez besoin d’une journée d’énergie, cela ne prendra que 10 minutes.

Le verre saphir de l’écran 1,43 pouces 326ppi et le boîtier en acier inoxydable ont été conçus pour durer. OnePlus affirme avoir soumis la Watch 2 à des tests de niveau militaire. La durée de vie de la batterie reste le plus gros problème des montres intelligentes, estime OnePlus. Un problème qu’elle a travaillé dur pour résoudre ici : plus de 200 ingénieurs ont travaillé pour développer le matériel de la montre et l’intégration avec WearOS.

Un mode d’économie d’énergie peut vous apporter plus de 12 jours d’autonomie, bien qu’il soit plus probable que vous deviez en fait la recharger tous les 2-3 jours. En mode intelligent, vous pouvez accéder aux 100 heures magiques.

Même en mode d’économie d’énergie, vous pouvez toujours accéder à des fonctionnalités telles que le suivi des exercices, le suivi du sommeil et la réception d’appels.

Cette montre est conçue pour le fitness – il existe un GPS à double fréquence, comme nous le voyons actuellement sur de nombreuses montres haut de gamme. Et beaucoup d’efforts ont été consacrés aux modes d’entraînement. Par exemple, le mode course comporte de nombreuses statistiques telles que le temps de contact avec le sol et le VO2 Max. Tout le côté logiciel est géré via l’application OHealth repensée de OnePlus.