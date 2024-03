Segway lance le Navimow I Series

Segway lance la série i de Navimow en Europe, avec des prix défiants toute concurrence et débutant à 999 euros prix public conseillé. Ce lancement élargit la gamme des produits Navimow, après l’introduction de la série H haut de gamme sur le marché français l’année dernière, la série i offrant une tonte intelligente et sans encombre grâce à un système de positionnement et localisation unique, une fonction de cartographie assistée par l’IA et des fonctionnalités intelligentes telles que la tonte programmée.



L’objectif ultime de la série Navimow i est d’offrir une expérience conviviale aux jardiniers experts ou débutants, en commençant par un processus de configuration clair et facile. Tout peut être configuré virtuellement via l’application Navimow, les utilisateurs pouvant marquer des limites virtuelles, identifier les endroits interdits et tracer des zones sûres pour relier plusieurs zones en quelques clics, ce qui leur permet d’organiser le parcours de la tonte et être opérationnels en quelques minutes.



Pour garantir un haut niveau de fiabilité, Segway a développé son propre système de positionnement cinématique en temps réel (vision + RTK), qui associe un processeur RTK personnalisé à un système de vision activé par une POV cam avec un champ de vision de 140°. Ainsi, le Navimow i Series peut gérer une large gamme de parcours de pelouse, tout en fournissant un positionnement au centimètre près. Il est capable de naviguer dans les jardins de manière stable et systématique et en évitant les obstacles de manière intelligente.

La série Navimow i exploite la technologie de pointe de l’IA pour optimiser la précision de la cartographie. L’assistant IA de la tondeuse identifie les contours de la pelouse de l’utilisateur au cours du processus de cartographie et est ensuite capable automatiquement de naviguer sur l’ensemble de la zone de tonte en toute autonomie. Sur la base de la carte créée par l’assistant IA, les utilisateurs peuvent ensuite modifier et affiner la zone de travail sur l’application en toute simplicité, en travaillant de concert avec la technologie IA qui leur apporte un résultat ultra performant.

Les utilisateurs de la série Navimow i peuvent bénéficier d’une tonte programmée qui leur permet de continuer l’entretien de leur pelouse même lorsqu’ils sont en vacances. Le robot peut tondre selon un programme planifié et se recharger automatiquement en cas de besoin, garantissant ainsi une pelouse impeccable à chaque instant. Le dernier modèle de Segway utilise également un modèle de coupe en zig-zag unique, changeant d’angle après la première tonte pour s’assurer que chaque cm2 d’herbe est couvert. Enfin, les utilisateurs peuvent choisir d’activer le mode de conduite tout-terrain avec lequel la Série i chevauche les frontières entre les zones gazonnées et non gazonnées, accédant ainsi aux bordures de pelouse difficiles d’accès que les tondeuses traditionnelles et robotisées ont de grandes difficultés à atteindre.



La série i de Navimow est disponible à l’achat dès maintenant. Avec deux modèles différents, le prix de vente public TTC conseillé par Navimow varie entre 999 et 1 299 euros.

fr.navimow.com